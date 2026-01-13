Суд довічно ув’язнив російського військового за страту українських полонених

Український суд виніс вирок російському військовополоненому Сергію Тужилову (позивний «Алтай») у вигляді довічного позбавлення волі за страту українських військовополонених – про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Служба безпеки України 13 січня.

Тужилов, за повідомленням СБУ, був командиром гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії російської армії.

Як встановило слідство, він брав участь у боях на Харківщині, зокрема, в районі Вовчанська в 2024 році. Зокрема, він керував стратою українського військового, який потрапив у полон у червні 2024-го, повідомив Кравченко:

«Саме Тужилов запропонував виконавця, детально інструктував, обрав місце страти, це контрольно-пропускний пункт на території заводу і особисто контролював страту – розстріл українського захисника пострілом у голову».

Згодом, на початку липня 2024-го, додає Кравченко, обвинувачений особисто брав участь у вбивстві двох українських полонених на території Вовчанського агрегатного заводу.

Генпрокурор уточнив, що спецпідрозділи Головного управління розвідки 24 вересня 2024-го взяли «Алтая» в полон під час звільнення території заводу. За формулюванням СБУ, «українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, як єдиного вцілілого, взяли у полон».

«У суді він повторював: «Я человек военный, выполнял приказ». Але виконання очевидно злочинного наказу не виправдання. Це свідомий воєнний злочин. Грубе порушення правил ведення війни і всіх міжнародних конвенцій», – заявив Кравченко.

Суд визнав Сергія Тужилова винним за статтями про пособництво в жорстокому поводженні з військовополоненими та воєнних злочинах, поєднаних із умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб.





Суспільний мовник повідомляє, що Тужилов у останньому слові визнав провину, але просив не засуджувати його до довічного ув’язнення. Із посиланням на дані обласної прокуратури Суспільне зазначає, що це перший російський військовий, якого очно судили на Харківщині за розстріл українських військовополонених.

Управління ООН з прав людини в звіті на червень 2025 року задокументувало достовірні свідчення щодо страти щонайменше 35 українських військовополонених.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно. У жовтні 2024 року американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що спостерігає збільшення кількості страт російськими військовими українських військовополонених, і наголошував, що російські командири, ймовірно, «потурають, заохочують або прямо наказують» здійснювати розстріли.



