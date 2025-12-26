Начальнику російського СІЗО, де вбили журналістку Рощину, загрожує довічне ув’язнення – українські слідчі

Служба безпеки України, Національна поліція та Офіс генерального прокурора повідомили, що зібрали доказову базу щодо керівника російського СІЗО В’ячеслава Перевозкіна, в очолюваній яким установі «катують та убивають українських полонених».

Цій особі заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

– ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі.

Перевозкін з 22 липня 2024 року обіймає посаду начальника федеральної казенної установи «Слідчий ізолятор №3 Головного управління федеральної служби виконання покарань по Пермському краю РФ». За даними слідства, у вересні 2024 року у цьому СІЗО вбили українську журналістку Вікторію Рощину та міського голову Дніпрорудненської територіальної громади Василівського району Запорізької області Євгена Матвєєва.

«За матеріалами справи, смерть потерпілих настала внаслідок жорстокого поводження, катувань та ненадання необхідної медичної допомоги, що перебувало в прямому причинному зв’язку з діями та бездіяльністю керівництва слідчого ізолятора. Як встановило розслідування, Перевозкін віддавав злочинні накази та свідомо допускав застосування фізичного та психологічного насильства щодо українців.

Українські правоохоронці задокументували й інші факти катувань, побиття, приниження людської гідності, незаконних "допитів", створення нелюдських умов утримання, а також умисного ненадання належної медичної допомоги незаконно утримуваним цивільним особам. Таке поводження мало системний, умисний та репресивний характер», – ідеться в повідомленні СБУ.

У жовтні 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.

У вересні 2025 року журналістам проєкту Слідство.Інфо вдалося встановити, що Рощина загинула в СІЗО №3 у Кізелі в Пермському краї РФ 19 вересня 2024 року. Журналістку незаконно утримували у тюрмах РФ понад рік. Її перевезли до Кізела за 8 днів до загибелі.