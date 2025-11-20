ЄС запровадив санкції проти чиновників у РФ, причетних до катувань Вікторії Рощиної й інших українців

Європейський Союз запровадив санкції проти 10 російських чиновників, причетних, за даними ЄС, до катувань українських військовополонених, жорстокого поводження із в’язнями, а також до політично мотивованих переслідувань журналістів, правозахисників і представників опозиції в РФ.

Серед внесених до списку санкцій – керівництво Федеральної служби з виконання покарань у Ростовській області Росії і, зокрема, СІЗО номер 2 у Таганрозі, де утримують українських військовополонених і цивільних осіб, яких, за численними свідченнями, піддають тортурам і жорстокому поводженню.

Серед загиблих українців, які раніше утримувалися в цьому СІЗО, була журналістка Вікторія Рощина.

Також до списку внесені співробітники судової і правоохоронної системи Росії, причетні до кримінального переслідування визнаного політв’язнем Олексія Горінова.

До списку додано також осіб, причетних до переслідування активістів, які співпрацювали з російським опозиціонером Олексієм Навальним і його структурами.

У списку санкцій, зокрема, є голова управління ФСВП в Ростовській області РФ Андрій Поляков, директор СІЗО-2 у Таганрозі Олександр Штода і двоє його заступників, суддя Басманного суду Москви Тимур Вахрамєєв, двоє прокурорів і троє суддів Апеляційного Військового суду.

Після рішення ЄС про санкції активи згаданих осіб в Європі буде заморожено, а в’їзд до країн Євросоюзу заборонено.

29 квітня 2025 року міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

У жовтні 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.

У вересні 2025 року журналістам проєкту Слідство.Інфо вдалося встановити, що Рощина загинула в СІЗО №3 у Кізелі в Пермському краї РФ 19 вересня 2024 року. Журналістку незаконно утримували у тюрмах РФ понад рік. Її перевезли до Кізела за 8 днів до загибелі.

