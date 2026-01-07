Сибіга запросив голову МЗС Гани до України після «запиту на повернення» полоненого з цієї країни

Міністерство закордонних справ «взяло до уваги» занепокоєння Гани щодо даних про взяття в полон громадянина цієї країни, повідомив голова відомства Андрій Сибіга 7 січня.

«Ми взяли до уваги занепокоєння та прохання Гани щодо повернення громадянина Гани, якого було захоплено в зоні бойових дій як російського найманця. Я повторюю своє запрошення міністру закордонних справ Гани Самюелю Окудзето Аблакві відвідати Україну в лютому 2026 року», – заявив він.

Читайте також: ПАР: радіоведучу судять за вербування чоловіків для армії Росії

Сибіга запевнив, що дипломатам Гани нададуть доступ до військовополонених на їхнє прохання, у відповідності до міжнародного гуманітарного права, і Київ «готовий обговорити це питання предметно».

«Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ганською стороною в дусі дружби та взаємної поваги», – додав міністр.

МЗС Гани наразі не коментувало запрошення публічно.

Сибіга не уточнив, про який конкретно випадок захоплення в полон громадянина Гани йдеться.

У листопаді МЗС повідомило, що Україна фіксує участь щонайменше 1 536 громадян країн Африки в бойових діях на боці Росії. Відомство припустило, що фактична цифра може бути вищою.



