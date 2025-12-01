ПАР: радіоведучу судять за вербування чоловіків для армії Росії

У Південно-Африканській Республіці 1 грудня почався суд над ведучою радіо в справі про ймовірне вербування чоловіків для російської армії – про це повідомляють західні медіа.

Ведуча суспільного мовника Нонкулулеко Патрісія Мантула є однією з п’яти підозрюваних, яких звинувачують у порушенні закону, що забороняє південноафриканцям вступати до лав іноземної армії без офіційного дозволу.

Як повідомляє AP, 39-річну Мантулу і чотирьох чоловіків затримали після того, як хтось сповістив про них поліцію. Ведучу обвинувачують у вербуванні решти затриманих до армії Росії.

Трьох чоловіків, зокрема, затримали, коли вони намагалися сісти на рейс до Об’єднаних Арабських Еміратів, щоб звідти полетіти до Росії. Поліція висловила припущення, що ще одна людина, завербована Мантулою, вже вирушила до РФ.

Це перші арешти після того, як уряд Південної Африки в листопаді припустив, що 17 громадян могли бути обманом змушені стати найманцями в російсько-українській війні.

Як повідомляє британський мовник BBC, на цьому етапі місцева поліція не пов’язує ці дві справи.

Слідство намагається встановити обставини, за яких 17 південноафриканців опинилися в лавах російської армії. Один із цих 17 людей у голосових повідомленнях з фронту стверджує, що був завербований двома людьми, і однією з них була Дудузіле Зума-Самбудла, дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми, який тепер очолює головну опозиційну партію країни «Спис нації».

Зума-Самбудла нібито обіцяла йому та його товаришам, що вони пройдуть курси підготовки охоронців для роботи у майбутньому на партію її батька. Ошуканим купили квитки до Росії, а там видали військові контракти російською мовою, які південноафриканці підписали, вважаючи, що підписують документи для курсів охоронців. Після цього їх відправили на фронт, із багатьма з них родичі втратили зв’язок.



