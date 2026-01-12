Військовий РФ, якого в Україні звинувачують у воєнних злочинах, став заступником мера Самари

У Самарі заступником мера (голови міського округу) призначили учасника війни в Україні, кавалера кількох російських орденів 43-річного полковника Сергія Карасьова. Про це йдеться на сайті російської програми перепідготовки учасників війни в Україні у чиновників «Время героев», передає місцева служба Радіо Свобода.

У 2023 році Офіс генерального прокурора України звинуватив Карасьова в скоєнні військових злочинів у ході вторгнення, увагу на це звернуло російське видання «7x7».

У публікації української прокуратури ім’я Карасьова не називалося, проте у вересні 2025 року британська газета The Sunday Time розкрила його особу. У матеріалах Офісу генпрокурора обвинувачений військовий згадується як командир 31-ї десантно-штурмової бригади. Карасьов очолив цю бригаду незадовго до вторгнення в Україну 2022 року.

За версією українського слідства, в 2022 році Карасьов застрелив мешканця окупованого Ірпеня через відсутність документів, а також побив пенсіонерку, вирвавши їй шматок волосся та вибивши зуби прикладом автомата. Сам Карасьов звинувачення не коментував.





На сайті «Время героев» йдеться, що Карасьов на новій посаді «вирішуватиме завдання, пов’язані з підтримкою бійців, ветеранів СВО (повномасштабної війни проти України – ред.) та їхніх сімей».

Там же йдеться, що інші учасники програми також обійняли нові посади, серед них – повноважний представник президента в Уральському федеральному окрузі Артем Жога, голова Тамбовської області Євген Первищов, сенатор Російської Федерації Олексій Кондратьєв та голова дитячо-юнацького «Движения Первых» Артур Орлов.

Свідчення воєнних злочинів Росії проти місцевих жителів, зокрема, в деокупованих 2022 року Бучі та Ірпені шокували світ, зірвали переговори про припинення вогню між Києвом і Москвою, викликали гостру критику на адресу Москви та активізували підтримку України. Росія не визнає воєнні злочини своїх військових в Україні.



