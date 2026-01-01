Прокуратура: двох чоловіків, які перейшли на бік Росії, засудили до 15 років ув’язнення

Суд виніс вироки двом українським громадянам, які воювали на боці Росії, повідомляє Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону 1 січня.

За твердженням відомства, засуджені «свідомо перейшли на бік країни-агресора та брали участь у бойових діях проти України».

«Один із них у листопаді 2024 року, перебуваючи на території Росії, добровільно підписав контракт про проходження військової служби та вступив до лав збройних сил рф. У грудні 2024 року він був переміщений до Луганської області, де виконував бойові накази військового командування рф та готувався до збройного наступу на позиції Збройних Сил України», – повідомляє пресслужба.

Ще один засуджений у січні 2024-го також підписав контракт, перебуваючи в Росії, додає прокуратура. Після підготовки його направили до Луганської області, згодом – до Харківської області, де він «утримував бойові позиції збройних сил РФ, виконував бойові завдання та готувався до наступальних дій проти підрозділів Збройних Сил України».

Відомство уточнює, що під час бойових дій у Луганській та Харківській областях обидва військових склали зброю та були взяті в полон. Прокуратура не наводить їхню позицію щодо звинувачень.

Солом’янський районний суд визнав їх винними в державній зраді в умовах воєнного стану та призначив покарання у виді позбавлення волі на 15 років із конфіскацією майна. До набрання вироками законної сили вони перебуватимуть під вартою.

За даними Офісу генерального прокурора, на 31 грудня 2025 року правоохоронці зафіксували 23 700 злочинів проти національної безпеки, з них 4 698 – за статтею про державну зраду.



