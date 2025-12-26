Прокуратура: ексголову СБУ Харківщини затримали в справі про спробу захоплення влади

Колишнього очільника Управління Служби безпеки України Харківської області затримали за підозрою в спробі захоплення державної влади під час війни, заявив Офіс генерального прокурора 26 грудня.

Експосадовцю повідомили про підозру за статтями про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також про опір представнику влади чи правоохоронцю.

За даними слідства, дії, які кваліфікуються за цими статтями, фігурант вчинив після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони створювали «реальну загрозу безперервному функціонуванню органів державної влади і системи оборони України» в період воєнного стану.

«Використовуючи службове становище, він організував незаконні дії з метою усунення керівника Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання повноважень, а також дезінформував підлеглих і ініціював поширення завідомо неправдивої інформації, що могло призвести до дестабілізації ситуації у прифронтовому регіоні», – йдеться в повідомленні ОГП.

Прокуратура додає, що вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше цьому ж посадовцю повідомили про підозру в справі про державну зраду.

ОГП не називає імені підозрюваного. За повідомленнями в медіа, йдеться про колишнього очільника СБУ на Харківщині Романа Дудіна. Адвокат Дудіна підтвердив Суспільному, що його затримали одразу після того, як він вийшов під заставу в 4,2 мільйона гривень, призначену в попередній справі. За словами адвоката Олександра Кожевнікова, заставу внесли «американські партнери».

Адвокат також заявив, що Дудіну закидають ті ж дії, що фігурують у справі про державну зраду – захоплення кабінету голови Харківської обласної військової адміністрації.

«Ця нова підозра фактично, вибачаюся, висмоктана із пальця. Вона вже в нас досліджена матеріалами кримінального провадження, досліджена в суді, допитані свідки, які нам повідомили, що жодного такого елементу, на який зараз посилається прокурор у своєму повідомленні на підозру, — не існувало і не було», – сказав Кожевніков.





Президент Володимир Зеленський після поїздки на Харківщину в травні 2022 року звільнив з посади керівника СБУ у Харківській області Романа Дудіна. Тоді глава держави сказав, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».

Мер Харкова Ігор Терехов підтримав це рішення, заявивши, що в перші дні повномасштабної війни Роман Дудін нібито робив спроби усунення влади Харкова та Харківської області.

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року. Після того, як Володимир Зеленський звільнив його з посади, Дудін в інтерв'ю Радіо Свобода у червні 2022 року розповів, що до моменту звільнення, ані Володимир Зеленський, ані голова Служби безпеки України Іван Баканов не озвучили жодних претензій до його роботи та роботи управління СБУ області. Дудін називав своє звільнення «виключно політичним рішенням».

Після звільнення з посади Дудін також публікував відео та дописи з критикою голови Харківської ОВА, військових, міського голови Ігора Терехова та інших посадовців.











