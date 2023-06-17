23 лютого 2022 року голова СБУ Харківської області запевняв, що «ніякої війни не буде» – Терехов

Під час наради 23 лютого 2022 року керівництво СБУ у Харківський області запевняло міську владу, що повномасштабної війни не буде. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив мер Харкова Ігор Терехов, відповідаючи на питання про те, чому він особисто не вірив у російське повномасштабне вторгнення.

«Так і вважав (що вторгнення не буде – ред.) і я казав це все відверто. Більше того, я спілкувався з людьми, я спілкувався з нашими міськими службами безпеки. І вони теж запевняли 23 лютого 2022 року на нараді в СБУ мене, а також керівників обласної державної адміністрації та інших керівників запевняв тодішній голова СБУ по Харківській області, що ніякої війни не буде: так, ми повинні готуватися, але немає ніяких загроз для того. Тому я відверто так і казав», – зазначив Терехов.

За словами мера Харкова, з центральною владою, зокрема, з Офісом президента щодо перспективи повномасштабної війни він не контактував, а в самому Харкові, каже мер, ознак наближення війни він не бачив. Зокрема, з міста не виїхала жодна міжнародна організація, стверджує Терехов.

«Що стосується по Харкову, то не було таких передумов. Я не бачив цього. Крім цього, скажу відверто, що не було ані від військових ніякої інформації щодо можливого вторгнення, ані від когось з тих людей, які відповідають за це. Бо я можу спиратися тільки на ті факти, які достовірно мені відомі. Я можу спиратися і орієнтуватися тільки по тому, що на той момент доповідала СБУ по Харківській області».

Терехов додав, що він підтримує рішення президента Зеленського коли той після поїздки на Харківщину 29 травня 2022 року звільнив з посади керівника СБУ у Харківській області Романа Дудіна. Тоді глава держави сказав, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».

Терехов стверджує, що у перші дні повномасштабної війни Роман Дудін робив спроби усунення влади Харкова та Харківської області. Зокрема, Терехов розповів історію, яка, а його словами, відбулася 24 лютого 2022 року.

«Це дуже відома історія. Коли нас (з головою області Олегом Синєгубовим – ред.)під вартою вивели з кабінету голови військової адміністрації Харківської області. На щастя, мене поважали ці військові, яким були віддані такі накази. Вони дуже ввічливо все сказали: ви пробачте нас, але ми вимушені так зробити, хоча ми все розуміємо. Нас вивели за ворота... Що хотів зробити? Він хотів усунути», – каже мер Харкова.

За словами мера Харкова, у перший тиждень великої війни «ніхто не міг знайти Дудіна»: «де він був – невідомо нікому, десь тиждень, мабуть, більше ніж тиждень ніхто його не міг знайти. Коли були відчинені двері в СБУ, коли там було озброєння, яке лежало, хто хоч міг заходити туди...».

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року. Після того, як Володимир Зеленський звільнив його з посади, Дудін в інтерв'ю Радіо Свобода у червні 2022 року розповів, що до моменту звільнення, ані Володимир Зеленський, ані голова Служби безпеки України Іван Баканов не озвучили жодних претензій до його роботи та роботи управління СБУ області. Дудін називав своє звільнення «виключно політичним рішенням».

Після звільнення з посади Дудін також публікував відео та дописи з критикою голови Харківської ОВА, військових, міського голови Ігора Терехова та інших посадовців.

У вересні торік стало відомо, що ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна затримали за підозрою у державній зраді та у самовільному залишенні місця служби. 20 березня 2023 року в ДБР повідомили, що досудове розслідування відносно Романа Дудіна. Йому загрожує довічне ув’язнення.

У 2022 році, під час оскарження міри запобіжного заходу, Дудін заявив, що не визнає себе винним у державній зраді та у самовільному залишенні місця служби. Заперечував, що перешкоджав роботі очільника Харківської обласної адміністрації. За версією Дудіна, вранці 24 лютого він направив співробітників СБУ до будівлі адміністрації, щоб взяти її під охорону.