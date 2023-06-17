Ігор Терехов розповів, де перебувають три його сини, два з яких – повнолітні

В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода мер Харкова Ігор Терехов розповів, де перебувають його діти. У Терехова троє синів: старший 1995 року народження, середній – 2003 року і найменший – 2006-го. Відтак, двоє старших синів харківського міського голови є повнолітніми. За словами мера, вони не живуть у Харкові.

«Старший син волонтерить. Він не в Харкові. У нього є сім’я. І він перебуває в Україні, але не в Харкові. Що стосується двох інших синів. Середній син (якому 20 років – ред. ) перебуває закордоном. У нього є певні складнощі з зором. Серйозні, на жаль. Він вчиться. Все. А те, що стосується найменшого, то він зараз летить у місто Харків, бо йому потрібно буде здавати ЗНО» – сказав Терехов.

За словами харківського міського голови, його найменший син закінчує школу онлайн в Харкові.

«Він онлайн навчається. І зараз той період, коли потрібно здавати екзамени. І він зараз в літаку» – сказав Терехов. (дата розмови 1 червня 2023 року – ред ).

Радіо Свобода провело з Тереховим один день. Це було 1 червня 2023 року, в Міжнародний день захисту дітей.

Після 24 лютого, 2022 року Харків і харків'яни, за словами мера, дуже змінилися. Як приклад таких змін Терехов наводить себе самого: тепер він намагається говорити українською мовою і підтримує декомунізацію, хоча ще два роки тому обіцяв харків'янам, що, за жодних умов, не чіпатиме пам'ятник радянському маршалу Жукову та однойменний проспект у Харкові.