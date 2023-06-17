На Харківщині російська армія обстріляла цивільний автомобіль, загинули люди – влада

Армія РФ 17 червня обстріляла цивільний автомобіль у селі Гур’їв Козачок на Харківщині, внаслідок атаки загинуло мирні жителі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними ОВА, протитанкова ракета влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку населеного пункту – загинули всі люди, які перебували в машині.

«Деталі встановлюються. Це черговий терор росіян проти мирного населення», – зазначив Синєгубов.

Згодом в ОВА уточнили, що через обстріл цивільного авто загинуло двоє людей, вони були волонтерами, повідомив Олег Синєгубов. За його даними, російська армія вдарила по автомобілю з ПТРК «Корнет», відбулося пряме влучання ракети.

У момент обстрілу в автомобілі було двоє осіб: 52-річний чоловік та 53-річна жінка, вони загинули, каже місцева влада.

«Загиблі мешкали у селищі Золочів Харківської області та були волонтерами», – зазначають в ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.