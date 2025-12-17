Злив приватних фото Шабуніна: ДБР «ретельно перевірить інформацію», в ОГП «нададуть належну правову оцінку»

Державне бюро розслідувань заявило 17 грудня, що «ретельно перевірить інформацію щодо оприлюднення приватних фотографій одного з фігурантів кримінального провадження». Прізвище фігуранта в повідомленні не вказане, але напередодні голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін звинуватив ДБР та Офіс генерального прокурора, що вони нібито «злили в ТГ-канали мої інтимні фото з телефона, вилученого під час обшуку».

«Державне бюро розслідувань ретельно перевірить працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується одного з фігурантів кримінального провадження. Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро. Це викликало хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної системи загалом», – ідеться в повідомленні ДБР.

У відомстві вказали, що «в разі встановлення фактів причетності до інциденту працівників Бюро буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності».

В Офісі генерального прокурора повідомили Радіо Свобода, що реагують на усі можливі звинувачення, а якщо будуть встановлені факти неправомірного виростання матеріалів досудового розслідування, то цьому «буде

надано належну правову оцінку відповідно до вимог закону». Там також заявили, що розслідуватимуть ці дії тільки після заяви потерпілого, якої немає в офісі генпрокурора.

«При цьому, якщо поширення цих фотознімків не має відношення до

матеріалів кримінального провадження і є наслідком порушення

недоторканості приватного життя, то розслідування таких фактів можливе

лише на підставі заяви потерпілого. Станом на тепер будь-які звернення

чи заяви з цього приводу до Офісу Генерального прокурора не надходили», – відзначили в ОГП.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

У ЦПК припускають, що обвинувачення ДБР стосуються епізоду й періоду часу з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли під час перебування його підрозділу ТрО на Київщині в Сухолуччі Шабунін, за даними ЦПК, був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Організація назвала обвинувачення ДБР абсурдними.

Читайте також: Шабунін вимагає від ДБР публічних вибачень або вручення підозри щодо автівки

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського». Офіс президента цю справу не коментував.

15 липня суд призначив Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби і підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов’язав відкрити суд.