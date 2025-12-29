Офіс генпрокурора: російські військові розстріляли трьох полонених бійців ЗСУ на Донеччині

Правоохоронці розслідують розстріл російськими військовими українських військовополонених, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, 27 грудня під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району російські загарбники взяли в полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання на одній із позицій.

«Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця», – повідомляє відомство.

Офіс вказує на те, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За керівництва Донецької обласної прокуратури відкрили досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Тривають розшукові дії для встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили злочин.

Офіс генерального прокурора повідомляв у травні, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення розслідують 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 полонених російськими військовими.

Управління ООН з прав людини задокументувало достовірні свідчення щодо страти щонайменше 35 українських військовополонених. Про це йдеться у звіті організації, оприлюдненому 30 червня.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно. У жовтні 2024 року американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що спостерігає збільшення кількості страт російськими військовими українських військовополонених, і наголошував, що російські командири, ймовірно, «потурають, заохочують або прямо наказують» здійснювати розстріли.



