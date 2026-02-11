Справу проти експосадовця РНБО Сівковича передали до суду – прокуратура

В Україні завершили розслідування щодо колишнього заступника Ради національної безпеки і оборони, який втік до Москви, повідомляє Офіс генерального прокурора 11 лютого.

Ім’я експосадовця не називають, проте обставини вказують на колишнього заступника секретаря РНБО та колишнього віцепрем’єра України Володимира Сівковича.

ОГП нагадує, що слідство вважає фігуранта «топагентом ФСБ».

«Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду. Йому інкримінують державну зраду», – повідомляє пресслужба.

Прокуратура зазначила, що обвинувальний акт щодо іншого фігуранта справи, чинного народного депутата, скерували до суду у вересні 2024 року. Йдеться про Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

У липні 2022 року ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Володимиру Сівковичу, а трьом співробітникам ФСБ Росії – за шпигунство.

За даними СБУ, Сівкович виїхав до Росії, де займається «масованими інформаційними диверсіями» проти державної безпеки України.

Експосадовцю повідомили про підозру за статтею про «державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Служба нагадує, що раніше його дії вже кваліфікували за статтями про участь у злочинній організації та державу зраду. Сівковичу загрожує довічне ув’язнення.



