ОГП: працівника лісництва підозрюють у наведенні російських військових на позиції ЗСУ на Ізюмщині

Прокурори повідомили про підозру помічнику лісничого Ізюмського лісового господарства, який навесні 2022 року, за даними слідства, добровільно співпрацював із військовими РФ та навів їх на позиції Збройних сил України. Про це повідомив Офіс генпрокурора 28 січня.

Правоохоронці стверджують, що чоловік увійшов у довіру до українських військовослужбовців, організував їх проживання та показував маршрути пересування.

«У квітні 2022 року підозрюваний провів представника окупаційних військ РФ до позицій ЗСУ на території лісництва, де було залишено пристрій для прихованого стеження. Згодом передав ворогу маршрут і час пересування автомобіля з українськими військовими», – повідомляє пресслужба відомства.





За даними прокуратури, 17 квітня 2022 року поблизу села Співаківка українська колона потрапила в засідку – частина військових загинула, двоє людей були поранені та потрапили в полон. Під час нападу, за повідмоленням, підозрюваний перебував разом з російськими загарбниками.

Один із військових після звільнення з полону, додає ОГП, впізнав фігуранта та «повідомив, що зрадник був у спорядженні, знятому з українських бійців».

Чоловіка затримали 22 січня за місцем проживання. Йому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд взяв фігуранта під варту без права внесення застави.

Ім’я затриманого прокуратура не називає, його позиція щодо обвинувачень невідома.

Ізюмський район Харківщини російська армія окупувала на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Сили оборони звільнили частину Харківщини восени того ж року.