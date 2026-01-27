ОГП: апеляційний суд залишив Дубінського під вартою, можливість застави для нього скасували

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора та скасував рішення суду першої інстанції в частині призначення застави народному депутату, якого підозрюють у держзраді.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба Офісу генпрокурора, апеляційний суд погодився з доводами сторони обвинувачення про наявність ризиків, зокрема можливості впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню та ухилення від правосуддя.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата, підозрюваного у державній зраді, залишено без альтернативи внесення застави, наголошують у Офісі генпрокурора.

В ОГП не уточнюють прізвища підозрюваного, але, за даними медіа, йдеться про Дубінського.



15 січня Шевченківський суд Києва встановив заставу в розмірі 33 мільйони гривень як можливий запобіжний захід депутату Дубінському, який перебуває під вартою з листопада 2023 року.

Олександру Дубінському оголосили про підозру у кількох справах. У листопаді 2023 року в Службі безпеки України повідомили, що народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру – у державній зраді й причетності до злочинної організації. За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і «входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ)». У СБУ повідомили, що основне завдання цієї організації – «розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені».

Згодом суд взяв його під варту.

Дубінський отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Українські правоохоронці також підозрюють його в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».