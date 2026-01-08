ОГП: суд призначив для Шуфрича заставу понад 33 млн гривень

Київський апеляційний суд призначив для народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді, альтернативу триманню під вартою у вигляді застави в розмірі понад 33 мільйони гривень, повідомили Радіо Свобода в Офісі генерального прокурора.

В ОГП повідомили, що наразі заставу не внесено і Шуфрич перебуває під вартою.

15 вересня 2023 року суд уперше обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Служба безпеки повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора «зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність» чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

За даними СБУ, Шуфрич «тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – розповіли в СБУ.



