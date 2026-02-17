Військовий суд у РФ засудив москвича до 14 років у справі про пожертву РДК

Другий Східний окружний військовий суд засудив жителя Москви до 14 років ув’язнення у справі про донат «Російському добровольчому корпусу», повідомляє 17 лютого видання «Медіазона» з посиланням на Антитерористичну комісію Новосибірської області.

Видання зазначає, що, згідно з картотекою суду, йдеться про 23-річного Данила Золотенького. У витоках із баз даних є згадки, що він працював кур’єром. Підсудного визнали винним за статтями про державну зраду та фінансування тероризму. Вирок поки не набрав чинності.

2023 року Золотенький, за версією обвинувачення, зробив банківський переказ своєму знайомому, 22-річному новосибірцю Данилі Ліханову, якого звинувачували в донатах РДК у криптовалюті. Слідство стверджує, що Ліханов надсилав криптовалюту, куплену на гроші Золотенького. У грудні новосибірця теж засудили до 14 років позбавлення волі.

Антитерористична комісія зазначила в релізі, що вдома у Золотенького вилучили «літературу, наклейки, елементи форми Третього Рейху, які вказують на підтримку фігурантом праворадикальної ідеології».

Російський добровольчий корпус – сформований із росіян підрозділ, який воює в складі ЗСУ. Командира РДК Дениса Капустіна в Росії засудили до довічного терміну за статтями про державну зраду і тероризм, а сам РДК визнаний російською владою терористичною організацією. У грудні 2025 року РДК заявив про загибель Капустіна, але повідомлення виявилися дезінформацією в рамках операції українських спецслужб.