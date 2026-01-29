ЗМІ: суд у Росії ув’язнив громадянина України на 14 років за «хуліганство» та листування з «РДК»

Російський Центральний окружний військовий суд у Єкатеринбурзі засудив 44-річного громадянина України Івана Кравчука до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у хуліганстві та участі у «терористичній» організації. Про це повідомляють російські медіа, передає канал «Настоящее время».

За рішенням суду, перші п’ять років він має провести у в’язниці, решту – в колонії суворого режиму.

До арешту чоловік жив під Іжевськом. Як повідомляв телеграм-канал SOTAvision, хуліганство йому закинули через побутовий конфлікт, який стався 26 серпня 2024 року між Кравчуком, його громадянською дружиною Світланою Глазиріною та її братом Юрієм Дзюбою, який не повертав оформлену на неї машину. Дзюба забирав машину для ремонту гальм.

Під час конфлікту Кравчук дав Світлані ляпаса, після чого Юрій із дружиною Іриною та двома чоловіками зажадали, щоб він пішов з дому. У ході сварки Кравчук взяв у руки рушницю, яку він, за його словами, знайшов випадково, і направив його на своїх опонентів. Коли він повернувся вранці 27 серпня додому, двері були зачинені, після чого він винайняв квартиру. У ній його й затримали того ж дня.





Участю в «терористичній» організації слідство визнало листування з «Російським добровольчим корпусом» (РДК), в якому на боці України воюють, зокрема, росіяни, які виступають проти політики Кремля. Сам Кравчук розповів, що в червні зв’язався з РДК, щоб поїхати до рідного міста Львова, де живе його хворий батько. За його словами, він хотів здатися поліції, але його затримали.

Іван Кравчук заявив, що 30 серпня, коли він уже був у СІЗО, співробітники ФСБ показували йому його змінені листування щодо відвідин України.

Російський проєкт «Перший відділ» писав, що співробітники ФСБ видають себе за «представників України» та провокують скоєння «злочинів» у Росії. Одним із прикладів є справа Івана Толпигіна, якого у 2024 році засудили до чотирьох років колонії у справі про «конфіденційну співпрацю з іноземною державою». За даними правозахисників, у справі слідство вказує на те, що чоловік нібито «встановив та підтримував стосунки» з неназваним «представником України». При цьому представника України насправді не існувало, ним був співробітник ФСБ.