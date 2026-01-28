У РФ 14-річного підлітка засудили до 7 років за ґратами – у справі про підпал військкомату

У Росії 2-й Західний окружний військовий суд засудив 14-річного підлітка з міста Вишнього Волочка Тверської області до семи років виховної колонії за звинуваченням у замаху на теракт через спробу підпалу, повідомляє Слідчий комітет РФ.

Ім’я підлітка не називається. Йому висунули два звинувачення – участь у діяльності терористичної організації та замах на вчинення теракту.

За версією слідства, у травні 2025 року підліток за вказівкою української розвідки, отриманої в одному з месенджерів, приготував три пляшки із запалювальною сумішшю та спробував підпалити адміністративну будівлю. Його спробу припинили співробітники ФСБ.

На відео, фрагмент якого опублікував Слідчий комітет, підліток, обличчя якого приховане, сидить поруч із жінкою (ймовірно, матір’ю) і розповідає, що йому надійшла пропозиція «у вигляді доставки сумки» з Торжка до військкомату у Вишньому Волочку. За словами підлітка, його співрозмовник сказав, що всередині сумки – запалювальна рідина.

Інших подробиць у пресрелізі Слідчого комітету немає. Провину підлітка слідчі обґрунтували «сукупністю доказів», серед яких висновки судових експертиз, результати оперативно-розшукової діяльності та «інші матеріали справи».

Після початку повномасштабної російсько-української війни у 2022 році в Росії з’явилося багато кримінальних справ, фігурантами яких стають неповнолітні. Їх звинувачують у різних диверсіях, наприклад, спробах підпалу будівель чи релейних шаф, які, за версією силовиків, чинять за вказівками представників української розвідки. Щодо підлітків, які щойно досягли віку кримінальної відповідальності (він настає у 14 років) порушують справи про теракти і вносять їх до переліку терористів та екстремістів, який веде Росфінмоніторинг. Багато хто з них отримує реальні терміни. «Нова газета Європа» у 2024 році підрахувала, що до переліку Росфінмоніторингу потрапило понад 90 неповнолітніх росіян.