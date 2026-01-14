У ЦПД відреагували на заяви Бастрикіна про «збитки від ЗСУ» на Донбасі

Росія «намагається втекти від відповідальності» за руйнування на Донбасі, заявив 14 січня Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Таким чином у ЦПД відреагували на заяву голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна про нібито «збитки» від дій української армії на Донбасі та в прикордонних регіонах РФ на суму понад 706 млрд рублів (близько 9 мільярдів доларів).

«Ключова маніпуляція в цій заяві – навмисне стирання причинно-наслідкового зв’язку. До 2014 року на Донбасі не було ніяких «збитків від ЗСУ». Не було масштабних руйнувань і тисяч загиблих людей. Усе це з’явилося лише після вторгнення російських військ в Україну», – зазначили в Центрі.

За позицією відомства, Росія формує «псевдоюридичну реальність», в якій агресор перетворюється на потерпілого, і намагається виставити Україні рахунок за наслідки власної агресії.

«Подібні заяви свідчать, що Росія веде інформаційну підготовку до тривалого занепаду окупованих територій. Перекладаючи відповідальність за масштабні руйнування на Україну, РФ виправдовує відсутність відбудови, соціальний колапс і загальну деградацію регіону», – йдеться в повідомленні.

Раніше Слідчий комітет РФ поширив тези Бастрикіна з інтерв’ю російському державному агентству ТАСС. У них він, зокрема, заявив про «збитки від дій ЗСУ на Донбасі й тилових регіонах РФ», які нібито перевищують 706 мільярдів рублів.

У грудні 2025 року Міністерство економіки оцінило збитки від російської агресії лише для довкілля України в понад 6 трильйонів гривень.



