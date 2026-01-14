Голова Слідкому Росії: вироки винесли 371 військовому ЗСУ, що брали участь у боях на Курщині

Суди в Росії винесли вироки 371 українському військовослужбовцю, які брали участь у боях у Курській області у 2024 році. Про це повідомив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін в інтерв’ю державному агентству ТАСС, яке наразі не опубліковане, передає канал «Настоящее время».

За словами Бастрикіна, завершено розслідування в 279 кримінальних справах щодо 413 людей, щодо 371 винесено вироки. Він не уточнив, скільки з цих вироків винесено заочно.

Українські військові увійшли до Курської області шостого серпня 2024 року та утримували окремі її райони понад півроку. Скільки українських військовослужбовців протягом цього часу і під час відступу потрапило в російський полон – достеменно невідомо, Україна не озвучувала офіційні цифри.

Аналітичному центру російського активіста Кирила Парубця та виданню The Insider відомо про щонайменше 525 військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон у Курській області. У Росії їх судять за «терористичними» статтями. Правозахисний проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал» зазначав: українських полонених переслідують фактично за службу у ЗСУ та участь у бойових діях на території Росії, що порушує їхнє право на справедливий суд, а також Женевську конвенцію.



