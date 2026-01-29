Правозахисник із Криму розповів про нові виклики для нелояльних до РФ жителів півострова

У окупованому Росією Криму спостерігаються нові практики тиску на нелояльних до Москви кримчан із політичних мотивів і планомірне скорочення можливостей для таких активістів – про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів один із кримських правозахисників на умовах анонімності.

За інформацією правозахисника, російська влада спільно з силовиками веде планомірну роботу щодо придушення активності незгодних або примусу їх до виїзду з Криму.

«За роки анексії Кримського півострова російські силовики сформували списки кримських активістів, правозахисників, громадських працівників, громадянських журналістів, які мають проукраїнську орієнтацію. Тепер люди з цих списків все частіше втрачають певні можливості. Наприклад, для них практично неможливо влаштуватися на роботу, де потрібне узгодження силових відомств. Мені відомі випадки, коли людей не брали навіть на охорону об’єкта, бо їх не погоджували силовики», – розповів правозахисник.

Співрозмовник Крим.Реалії розповів, що російська влада намагається впроваджувати нові практики придушення активності проукраїнськи орієнтованих кримчан.

«Останнім часом з’явилася практика відмови в оформленні російського закордонного паспорта таким кримчанам. Відмовляють із політичних мотивів, хоча у російських законах такої офіційної причини відмови не передбачено», – зазначив він.

В анексованому Криму ті, хто досі відмовляються коритися й розповідають про ситуацію в окупації на широку аудиторію, зазнають різноманітних переслідувань та репресій.

Проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок подібних скарг кримчан затримують та притягають до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ.



