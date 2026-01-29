Жителя Бєлгорода засудили до 16 років позбавлення волі за донати ЗСУ на 600 тисяч рублів

У столиці Росії Москві Другий Західний окружний військовий суд засудив жителя Бєлгорода до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, чотири з яких він проведе у в’язниці за донати ЗСУ на 600 тисяч рублів (це близько 340 тисяч гривень), пише телеграм-канал «Пепел. Белгород».

Як пише видання, за версією слідства, 44-річний бєлгородець із січня 2023 року до жовтня 2024 року переказав «на потреби ЗСУ» понад 600 тисяч рублів. При цьому невідомо, переказував він гроші безпосередньо українським підрозділам чи організаціям, які закуповували допомогу для ЗСУ.

Співробітники ФСБ затримали чоловіка у жовтні 2024 року, після чого стосовно нього порушили кримінальну справу за статтями про державну зраду та фінансування тероризму.

Також 29 січня стало відомо, що Центральний окружний військовий суд в Єкатеринбурзі засудив 44-річного громадянина України Івана Кравчука до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у хуліганстві та участі в «терористичній» організації. Участю в ній слідство визнало листування з «Російським добровольчим корпусом» (РДК), в якому на боці України воюють, зокрема, росіяни, які виступають проти політики Кремля. Сам Кравчук розповів, що в червні він зв’язався з РДК, щоб поїхати у своє рідне місто Львів, де живе його хворий батько. За його словами, він хотів здатися поліції, але його затримали.