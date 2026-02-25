Генштаб ЗСУ заявив про ураження комплексів «С-400 Триумф» та «Панцирь-С1» в окупованому Криму

Генеральний штаб ЗСУ заявляє про ураження пусковых установок ЗРК «С-400 Триумф», ЗРГК «Панцирь-С1», ракетної системи залпового вогню «Град» та районів зосередження живої сили противника.

Як повідомив в телеграмі Генштаб, у ніч на 25 лютого уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу «С-400 Триумф» та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирь-С1» противника у районі Софіївки на тимчасово окупованій території Криму. Масштаби збитків уточнюються.

За повідомленням, також Сили оборони уразили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» у районі Миролюбівки (ТОТ Донецької області), а у районі Новогригорівки (ТОТ Запорізької області) та у районі н.п. Зугрес (ТОТ Донецької області) – райони зосередження живої сили противника. Втрати та масштаби пошкоджень уточнюються.

Російська сторона наразі це повідомлення не коментувала.

Читайте також: Українські військові вразили російський вертоліт Ка-27 в окупованому Криму – ЗСУ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



