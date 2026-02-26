День спротиву окупації Криму: Меджліс закликав світ посилити тиск на РФ

Деокупація Криму є «обов’язковою умовою відновлення територіальної цілісності України та встановлення справедливого та тривалого миру», йдеться у заяві Меджлісу кримськотатарського народу до Дня опору окупації Криму 26 лютого.

«Будь-які спроби винести питання Криму «за дужки», «заморозити» його статус чи відтермінувати деокупацію неприйнятні та прямо суперечать нормам міжнародного права. Жодні рішення щодо майбутнього Криму не можуть прийматися без участі та прямої згоди Української держави та корінного кримськотатарського народу», – йдеться у заяві.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликала міжнародну спільноту посилювати санкційний тиск на Росію «до повного відновлення територіальної цілісності України», а також зміцнювати «механізми притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності».

День спротиву окупації Криму – пам’ятна дата, яку відзначають 26 лютого. Цього дня у 2014 році у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України, організований Меджлісом кримськотатарського народу. Акція стала одним із ключових епізодів опору російської окупації.

У 2020 році президент України своїм указом затвердив 26 лютого як офіційний День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, наголошуючи на важливості боротьби за повернення півострова під український суверенітет.



