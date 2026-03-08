Прем’єр Нідерландів прибув до України вперше після призначення на посаду кілька тижнів тому

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен приїхав до України вперше після призначення на посаду кілька тижнів тому.

Як повідомив 8 березня президент України Володимир Зеленський, вони з нідерландським прем’єром вшанували пам’ять загиблих українських військових.

У пресслужбі голови держави зазначили, що лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті в Києві й віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.

Подальша програма візиту Єттена поки що невідома.

Новий уряд Нідерландів приступив до роботи 23 лютого. 38-річний центрист Роб Єттен склав присягу як наймолодший прем’єр-міністр в історії країни і перший відкритий гей.

Новий уряд Нідерландів пообіцяв повну підтримку Україні, про це йшлося у його оприлюдненій програмі. У розмові з AFP Єттен виключив можливість переговорів з Росією щодо війни в Україні, оскільки наразі «немає ознак» того, що Москва хоче закінчити війну в Україні. «І доки агресія триватиме, ми продовжуватимемо підтримувати український народ», – сказав він.

Від початку російського повномасштабного вторгнення Нідерланди підтримують Україну, зокрема надаючи боєприпаси, літаки F-16 та зенітні системи. Нідерланди також проводять навчання українських військовослужбовців.