Новий уряд Нідерландів пообіцяв підтримку Україні

Новий уряд Нідерландів пообіцяв повну підтримку Україні. Про це йдеться у його оприлюдненій програмі.

У розмові з AFP після оприлюднення свого програмного маніфесту 38-річний прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен виключив можливість переговорів з Росією щодо війни в Україні, оскільки наразі «немає ознак» того, що Москва хоче закінчити війну в Україні.

«І доки агресія триватиме, ми продовжуватимемо підтримувати український народ», – сказав він.

У 79-сторінковій програмі, розробленій після тижнів напружених переговорів між Єттеном і двома його партнерами по коаліції, запевняється, що Нідерланди не припинятимуть підтримку Києва.

«Боротьба в Україні стосується безпеки всієї Європи. Тому ми продовжуємо надавати багаторічну фінансову та військову підтримку і будемо й надалі виступати за використання заморожених російських активів», – йдеться у документі.

Нова адміністрація також пообіцяла закріпити в законі мінімальний рівень витрат на оборону в розмірі 3,5% від ВВП, на якому наполягає президент США Дональд Трамп.

На запитання про відносини зі Сполученими Штатами після суперечки між Вашингтоном і Європою щодо Гренландії, Єттен закликав до більшої незалежності.

«Ми повинні вести набагато більш активну дискусію про те, що Європа може зробити для себе», – заявив він.

Його попередник Дік Схооф повідомив у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським, що Нідерланди твердо підтримують Україну.

«Україна всіляко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів. Тепер Росія має проявити таку ж готовність. Відмова від атак на Київ протягом тижня була б невеликим кроком у правильному напрямку, але атаки на цивільні об’єкти в інших містах також мають бути негайно припинені», – написав він у соцмережі Х.

Зеленський подякував Схоофу за підтримку.

Від початку російського повномасштабного вторгнення Нідерланди підтримують Україну, зокрема надаючи боєприпаси, літаки F-16 та зенітні системи. Нідерланди також проводять навчання українських військовослужбовців.



