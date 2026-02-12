Нідерланди нададуть Україні симулятори F-16 для навчання пілотів – міністр оборони

Нідерланди передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для підготовки українських пілотів, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

«Україна стикається з жахливою зимою. Ми маємо переконатися, що допоможемо їй пережити цю зиму і що навесні вона буде в кращому становищі. Протягом останніх кількох тижнів Нідерланди надали сотні мільйонів. Сьогодні я можу оголосити, що ми також надішлемо симулятори F-16, оскільки ми продовжуємо допомагати Україні в експлуатації літаків F-16», – сказав Брекельманс перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі 12 лютого.

Він також запевнив, що у довгостроковій перспективі буде збережено рівень підтримки України, який був протягом останніх кількох років.