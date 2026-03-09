Зеленський заявив, що Україна відправила експертів із протидії дронам до Йорданії – NYT

Україна направила експертів із безпілотників для захисту американських баз у Йорданії – про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю виданню New York Times, опублікованому 9 березня.

За його словами, Сполучені Штати звернулися до Києва по допомогу в четвер, 5 березня, і команда фахівців вирушила з України наступного дня.

«Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів», – цитує NYT Зеленського.

Білий дім не відповів на запитання журналістів про те, чи зверталися Сполучені Штати по допомогу до України.

Напередодні, в неділю, Зеленський заявив, що українські експерти, які допомагатимуть країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, прибудуть на Близький Схід наступного тижня.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.



