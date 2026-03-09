Доступність посилання

Зеленський заявив, що Україна відправила експертів із протидії дронам до Йорданії – NYT

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що українські експерти, які допомагатимуть країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, прибудуть на Близький Схід наступного тижня
Напередодні Володимир Зеленський заявив, що українські експерти, які допомагатимуть країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, прибудуть на Близький Схід наступного тижня

Україна направила експертів із безпілотників для захисту американських баз у Йорданії – про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю виданню New York Times, опублікованому 9 березня.

За його словами, Сполучені Штати звернулися до Києва по допомогу в четвер, 5 березня, і команда фахівців вирушила з України наступного дня.

«Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів», – цитує NYT Зеленського.

Білий дім не відповів на запитання журналістів про те, чи зверталися Сполучені Штати по допомогу до України.

Напередодні, в неділю, Зеленський заявив, що українські експерти, які допомагатимуть країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, прибудуть на Близький Схід наступного тижня.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.


