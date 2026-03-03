Сирський: у лютому дрони-перехоплювачі збили понад 70% «Шахедів» над Києвом і околицями

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський «тримає на контролі» втілення проєктів із посилення протидії російським ударним безпілотникам типу «Шахед» – про це він заявив 3 березня.

За його оцінкою, ключова роль у такій протидії переходить до БПЛА-перехоплювачів:

«Так, приміром, у Києві та його околицях протягом лютого частка таких дронів-перехоплювачів в ураженні «Шахедів» становила понад 70%».

Сирський повідомив про робочу нараду з питань «малої ППО», на якій командування проаналізувало роботу на рубежах 1-3 ешелонів перехоплення ворожих «Шахедів». Він також заслухав доповіді про реалізацію проєкта «антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах України, дообладнання вертольотів армійської авіації для кращої протидії «Шахедам» тощо».

Сирський звітував, що, попри погіршення погодних умов та дефіцит засобів ураження, в лютому вдалося не допустити зниження показників роботи малих груп ППО. Протягом попереднього місяця дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тисячі літаковильотів, знищивши понад 1 500 російських БПЛА різних типів.

«Шукаємо і знаходимо відповіді на нову тактику застосування «Шахедів» на гранично малих висотах. Працюємо з виробниками над підвищенням ефективності застосування різних моделей дронів-перехоплювачів. Продовжуємо формування та навчання екіпажів цих БпЛА. Комплектуємо дивізіони ППО безпілотних систем. За рік на цьому напрямку виконано значний обсяг робіт, але маємо нарощувати зусилля та прискорювати темп», – заявив головнокомандувач.

Він додав, що за підсумками наради поставив завдання «відповідним органам» військового управління, в тому числі новоствореним.

У грудні 2025 року головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про завдання української армії посилювати напрямок дронів-перехоплювачів, збільшення кількості таких дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів.