Міноборони повідомило про зміни в механізмі залучення добровольців до роботи ППО

Кабмін ухвалив зміни в постанові про експериментальний проєкту із посилення протиповітряної оборони через залучення добровольців, повідомляє Міністерство оборони 3 березня.

Метою рішення, за повідомленням, є вдосконалити механізми залучення добровольців і підвищити загальну ефективність протидії повітряним загрозам на тлі посилення російських атак.

«Ухвалений документ усуває низку організаційних бар’єрів та деталізує вимоги до підготовки особового складу, який боронить українське небо», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони назвали ключові напрямки, яких стосуватимуться зміни:

більше ініціативи для військового командування на місцях: право ініціювати створення груп ППО добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) мають не лише начальники військових адміністрацій, а й командири ДФТГ та військових частин Сил територіальної оборони, яким підпорядковане відповідне добровольче формування. Також із процедури виключили обов’язкову участь керівника військової адміністрації у визначенні командира такої групи ППО

кадрові критерії: до складу новостворених груп ППО залучатимуть членів ДФТГ, які мають відстрочку від призову, обов’язковою умовою є проходження спеціалізованої підготовки та отримання документа про освіту зовнішнього пілота, майстра або сапера

професійна сертифікація фахівців: для операторів БПЛА встановили вимогу обов’язково отримати сертифікат у навчальних закладах, сертифікованих безпосередньо Міноборони; сапери, що входять до цих груп, мають пройти навчання у закладах освіти Міноборони, Міністерства внутрішніх справ або Державної служби з надзвичайних ситуацій і здобути документ сапера державного зразка

тимчасове посилення фахівцями Сил тероборони: у випадках, коли серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО дозволили тимчасово залучати чинних військових Сил територіальної оборони ЗСУ відповідного фаху

єдине управління та сумісність: створені групи діятимуть як інтегрована частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, оперативне планування та безпосереднє управління їхніми діями залишається у виключній компетенції Повітряних Сил ЗСУ

«Ухвалені зміни усувають зайву бюрократію та дають командирам необхідну гнучкість в управлінні підрозділами. Реалізація нововведень суттєво підвищить спроможності місцевих громад захищати свій повітряний простір», – додає міністерство.

У червні 2025 року Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони із залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони для відбиття російських повітряних атак.

Експериментальний проєкт розробило Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача.



