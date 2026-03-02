Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку засідання РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму.



«Повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів. Обговорили з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко й секретарем РНБО України Рустемом Умєровим ключові пріоритети, зміст уже підготовлених драфтів документів, напрацювання конкретних регіонів», – написав він у телеграмі.



За словами Зеленського, цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій.

«При цьому ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей. Визначимо також і конкретні завдання для системи ППО України та відповідної роботи з партнерами. Україна стане сильнішою», – додав президент.

У лютому уряд доручив усім обласним військовим адміністраціями (ОВА) розробити план забезпечення повної енергетичної автономності регіону.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



