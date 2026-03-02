Доступність посилання

Зеленський заявив про підготовку засідання РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму

За словами Зеленського, цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку засідання РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму.

«Повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів. Обговорили з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко й секретарем РНБО України Рустемом Умєровим ключові пріоритети, зміст уже підготовлених драфтів документів, напрацювання конкретних регіонів», – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій.

«При цьому ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей. Визначимо також і конкретні завдання для системи ППО України та відповідної роботи з партнерами. Україна стане сильнішою», – додав президент.

У лютому уряд доручив усім обласним військовим адміністраціями (ОВА) розробити план забезпечення повної енергетичної автономності регіону.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.


