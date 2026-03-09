Після загибелі Алі Хаменеї Іран очолив його син Моджтаба: що про нього відомо

Іранська служба Радіо Свобода

Обрання 8 березня Моджтаби Хаменеї новим лідером Ірану Радою експертів після загибелі аятоли Алі Хаменеї внаслідок удару США та Ізраїлю стало першим випадком, коли син верховного лідера змінює свого батька в Ісламській Республіці.

Моджтаба Хаменеї рідко з’являвся на публіці і ніколи не виступав перед аудиторією за межами семінарських аудиторій, однак його вважали тіньовою фігурою, що має вплив на найближче оточення офісу верховного лідера та на силові інституції Ірану. Як він став наступником батька?

«Майстер» Моджтаба

56-річного другого сина покійного верховного лідера описують як «охоронця воріт».

Попри те, що він ніколи не обіймав офіційної державної посади, молодший Хаменеї два десятиліття перебував у центрі роботи офісу свого батька – Бейт – координуючи взаємодію між духовенством і Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

Алі Хаменеї одного разу попередив внутрішніх критиків, щоб його сина називали лише «ага» або «майстер».

У 2005 році Мехді Каррубі, кандидат у президенти, який програв вибори, звинуватив Алі Хаменеї в тому, що той підтримував свого сина Моджтабу під час передвиборчої кампанії Мохаммада Бакера Галібафа.

Пізніше Каррубі розповів, що коли один зі старійшин сказав Алі Хаменеї:

«Син Вашої Високості підтримує того-то на виборах», – Хаменеї відповів:

«Він – майстер, а не просто дитина майстра».

Саме ця фраза вперше привела ім’я Моджтаби Хаменеї в іранську політику – не лише як одного із синів верховного лідера, а як самостійну політичну фігуру.

Тепер, після обрання верховним лідером Ісламської Республіки Радою експертів, він офіційно став центром хиткої владної структури Ірану.

Вважається, що Моджтабу Хаменеї підтримує КВІР, і його обрання означає спадкоємність влади. Прихильники кажуть, що його тісний зв’язок із силовим апаратом робить його найбільш здатним підтримувати порядок під час активного конфлікту.

Критики попереджають про «спадкову владу»

Однак його керівна посада може викликати внутрішнє обурення, особливо серед основних прихильників Ісламської Республіки. Критики стверджують, що рух до «спадкової влади» зраджує самі антимонархічні корені Ісламської революції 1979 року.

«Те, що син змінює свого батька, певною мірою нагадує монархію», – сказав у 2024 році Радіо Свобода Фарзан Сабет, старший науковий співробітник Женевської вищої школи.

Один із членів Ради експертів у 2024 році наполягав, що старший Хаменеї під час розмов із радою виступав проти ідеї передачі влади своєму синові.

Крім того, відносно низький духовний ранг Хаменеї-молодшого – ходжатолеслам – також є предметом суперечок. Інформаційне агентство, пов’язане з іранськими семінаріями, з 2022 року називає його аятолою – почесним титулом, який зазвичай надається духовним особам найвищого рангу.

У 2022 році колишній прем’єр-міністр Ірану Мір Хосейн Мусаві, який перебуває під домашнім арештом із 2011 року, попереджав, що Алі Хаменеї готує свого сина до влади, фактично відновлюючи спадкову передачу влади, яку революція 1979 року мала покласти край.

«Невже повернулися династії, що існували 2500 років, коли син успадковує владу від батька?» – написав він.

У відповідь на ці критичні зауваження Рада експертів наголосила, що призначення верховного лідера ґрунтується на «відборі за заслугами».

Нещодавні розслідування, зокрема матеріал Bloomberg, опублікований наприкінці січня, описали розгалужений і секретний портфель нерухомості, пов’язаний із молодшим Хаменеї, який перебуває під санкціями США з 2019 року.

Серед об’єктів – будинки і квартири в Лондоні, гольф-курорт на Майорці в Іспанії та вілла в Дубай. У матеріалах зазначається, що Моджтабі Хоменеї вдалося зберегти й розширити глобальну мережу елітних активів через посередників і компанії-оболонки, він не є прямим власником майна.

Дружина Моджтаби Хаменеї, Захра Хаддад Адель, також загинула під час того самого удару США та Ізраїлю, що і її свекр – верховний лідер.