Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

«Ганебні позиції влади Угорщини давно відомі» – МЗС України про нові рішення Будапешта

Будівля Міністерства закордонних справ України, фото ілюстративне
Будівля Міністерства закордонних справ України, фото ілюстративне

Міністерство закордонних справ України 10 березня відреагувало на ухвалення парламентом Угорщини резолюції про відмову від підтримки вступу України до ЄС та проти подальшого військового фінансування України, а також урядової постанови та закону у так званій «справі інкасаторів».

«Жоден з цих кроків не є здивуванням для української сторони: такі ганебні позиції влади Угорщини давно відомі. Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. (Прем’єр-міністр Угорщини) Віктор Орбан фактично «закриває» двері в ЄС саме перед їхнім обличчям», – ідеться в коментарі.

Українські дипломати вважають, що «офіційний Будапешт продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС, намагаючись блокувати фінансову та військову підтримку в протидії російській агресії, а також поступ України на шляху до ЄС».

«Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти – в Москві», – пишуть у МЗС.

Київ наголошує, що резолюція угорського парламенту «не змінює правил ЄС і не має юридичної сили в контексті процесу євроінтеграції України» і є «політичним кроком, який слід розглядати в контексті виборчої кампанії».

Відносини України та Угорщини значно погіршилися після того, як офіційний Будапешт звинуватив українську владу в навмисному затягуванні з ремонтом нафтопроводу «Дружба», пошкодженого внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах в Україні. Цим транспортним коридором Угорщина, а також Словаччина отримують нафту з Росії.

Віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль заявив 3 березня, що після удару РФ була пошкоджена велика частина внутрішнього обладнання нафтопроводу «Дружба». За його словами, було влучання російського дрона в один з найбільших резервуарів, після цього частину нафти «в киплячому стані» закачали в трубу, що призвело до значних пошкоджень, які «не видно ззовні, але це (відновлення – ред.) великий об'єм роботи».

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG