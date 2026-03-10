Кошта сподівається, що ЄС завтра продовжить санкції проти Росії та ухвалить нові

Європейський Союз закликає всі сторони війни на Близькому Сходу до стриманості й переговорів, заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта 10 березня, виступаючи на конференції послів країн ЄС.

«Європейський Союз підтримує багатостраждальний народ Ірану. Ми підтримуємо їхнє право жити в мирі та визначати своє майбутнє. Ми вважаємо, що їхні права та свободи людини повинні бути повністю дотримані. Але свобода та права людини не можуть бути досягнуті за допомогою бомб», – заявив він.

Кошта вказав на потребу уникнути подальшої ескалації, оскільки вона загрожує не тільки Близькому Сходу, а й Європі та іншим регіонам. Наразі, за словами посадовця, у цій війні «є лише один переможець – Росія»:

«Вона постійно підриває позиції України, ігноруючи міжнародне право. Вона отримує нові ресурси для фінансування своєї війни проти України, оскільки ціни на енергоносії зростають. Він отримує зиск від перенаправлення військових можливостей, які в іншому випадку могли б бути спрямовані на підтримку України. І він отримує прибуток від зменшення уваги до українського фронту, коли конфлікт на Близькому Сході виходить на перший план».

Євросоюз, за словами посадовця, продовжує підтримувати Україну фінансово, політично, дипломатично та у відновленні. Він висловив переконання, що позика на 90 мільярдів євро, яку зараз блокує Угорщина, буде надана Києву. Також блок, за словами Кошти, повинен продовжувати тиснути на Росію для досягнення справедливого миру, який буде прийнятним для України та не підриватиме безпеку Європи.

«Я сподіваюся, що завтра ми схвалимо продовження чинних санкцій та затвердимо наступний пакет», – додав він.





Очільник Європейської ради, заявка України на вступ до ЄС створила «новий імпульс» для цього процесу. Цей імпульс, за його словами, не обмежується лише Україною, а й поширюється на Молдову та шість партнерів блоку на Західних Балканах. Кошта заявив, що майбутнє цих країн – у Європейському Союзі, а вступ базується на досягненнях, що «забезпечує найвищі стандарти для всіх».

«Щоб розширення стало реальністю в найближчі роки, ми повинні зробити рішучі кроки. Ми повинні скористатися цим імпульсом. Ми повинні поважати підхід, заснований на досягненнях, але відчувати терміновість», – заявив Кошта.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».







