ЄС закликає до «діалогу й дипломатії» після саміту з країнами Близького Сходу

Європейський Союз засуджує невибіркові атаки Ірану на країни Близького Сходу і висловлює солідарність із народами регіону. Про це йдеться в спільній заяві очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Євроради Антоніу Кошти після їхньої відеоконференції з лідерами держав Перської затоки, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Євросоюз, ідеться в заяві, готовий зробити все можливе задля деескалації й повернення сторін до переговорів.

«ЄС послідовно дотримується своєї позиції щодо діяльності Ірану і неодноразово закликав його керівництво припинити ядерну програму та обмежити балістичну ракетну програму. ЄС також засудив неприйнятні репресії та насильство, які іранський режим чинить проти власних громадян», – сказано в спільній заяві керівництва Євросоюзу.

У ній сказано, що попри «серйозний тиск» на міжнародний правопорядок, заснований на правилах, у ЄС «твердо переконані, що діалог і дипломатія – це єдиний життєздатний шлях уперед».

У блоці висловили готовність працювати над захистом життєво важливих ланцюгів постачання.

«Лідери… також обговорили вплив атак на енергетичну інфраструктуру та закриття Ормузької протоки на глобальну енергетичну безпеку і розглянули можливості посилення співпраці з партнерами на Близькому Сході для пом’якшення цих ризиків», – наголошують очільники євроінституцій.

ЄС планує надалі працювати з країнами Перської затоки, щоб «повернути мир і стабільність на Близький Схід».

З 28 лютого США та Ізраїль завдають ударів по Ірану. Іран атакує країни Перської затоки ракетами та дронами. Це вже спричинило зростання ціни енергоносіїв у всьому світі, 9 березня котирування нафти марки Brent уперше з 2022 року перевищили позначку 100 доларів за барель.