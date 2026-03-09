У ЄС заявляють про обмежений вплив війни на Близькому Сході на свої енергетичні ринки

У Єврокомісії кажуть про обмежений вплив війни на Близькому Сході на власні енергетичні ринки, попри повну залежність від імпорту. Про це на брифінгу 9 березня заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми маємо добре диверсифіковані поставки газу. Ми відійшли від залежності від одного постачальника до поєднання трубопровідного та скрапленого газу від глобальних постачальників. Те саме стосується і нафти… І ми не імпортуємо нафту чи газ із Ірану. Нашими найбільшими постачальниками газу є Норвегія через трубопроводи і Сполучені Штати через LNG-термінали», – зазначила Ітконен.

Речниця зауважила, що найнижчі ціни на електроенергію – в країнах ЄС із найбільшою часткою відновлюваної енергії – ідеться про Фінляндію, Швецію та Іспанію. Ітконен також додала, що Європі найближчим часом не загрожує дефіцит постачання нафти.

«У Європі немає неминучого дефіциту постачання нафти. Згідно з нашими правилами, всі держави-члени повинні мати 90-денні аварійні запаси… Вони повинні повідомляти комісії, коли вони вивільняють ці запаси. Наскільки нам відомо станом на зараз, жодна держава-член цього не зробила», – зауважила посадовиця.

Ітконен наголосила, що Єврокомісія «з занепокоєнням» стежить за зростанням цін на енергоресурси, і що в розпорядженні ЄС є певний інструмент заходів, яких вживають у кризовій ситуації. Однак, за словами Ітконен, «ми ще не перебуваємо на цьому етапі».

Також 9 березня Угорщина заявила, що Європейський Союз має негайно зняти заборону на імпорт російської нафти та газу через загрозу зниження постачань через війну на Близькому Сході. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який минулого тижня відвідав Москву і зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, додав, що в разі збереження обмежень вони завдадуть «серйозних збитків» європейським громадянам та європейській економіці.