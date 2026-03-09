Доступність посилання

Угорщина закликає ЄС негайно зняти заборону на імпорт газу з РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (п) і президент РФ Володимир Путін, Москва, 4 березня 2026 року
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (п) і президент РФ Володимир Путін, Москва, 4 березня 2026 року

Європейський Союз має негайно зняти заборону на імпорт російської нафти та газу через загрозу зниження постачань через війну на Близькому Сході, заявив 9 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Європа особливо вразлива, оскільки ЄС уже заборонив імпорт російських енергоресурсів. Наразі конфлікт на Близькому Сході також скорочує світову пропозицію. Коли пропозиція скорочується, ціни зростають. Тому Європа стикається з ризиком різкого зростання цін», – написав Сійярто у мережі Х.

Він додав, що в разі збереження обмежень вони завдадуть «серйозних збитків» європейським громадянам та європейській економіці.

4 березня Сійярто відвідав Москву та зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі Путін заявив, що Росія може припинити постачання газу на європейський ринок, не чекаючи запланованого через місяць припинення постачання в рамках відмови ЄС від російського газу. Водночас Путін зазначив, що Росія залишиться «надійним постачальником» для партнерів, які самі є надійними контрагентами, як Словаччина чи Угорщина.

