Туреччина заявила про перехоплення іранської балістичної ракети

Балістична ракета, запущена з Ірану, була знищена засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі Туреччини. Як ідеться в поширеній міністерством оборони Туреччини 9 березня заяві, уламки впали на незаселеній території в Газіантепі.

«Туреччина надає великого значення добросусідським відносинам та регіональній стабільності. Однак ми ще раз наголошуємо, що всіх необхідних заходів буде вжито рішуче і без вагань проти будь-якої загрози, спрямованої на територію та повітряний простір нашої країни. Ми також повторюємо, що на користь кожного прислухатися до попереджень Туреччини щодо цього», – наголосило військове відомство.

Перехоплення ракети, яка «рухалася в напрямку Туреччини», підтвердили також у НАТО, додавши, що альянс «твердо відданий своїй готовності захищати всіх членів від будь-якої загрози».

З 28 лютого США та Ізраїль завдають ударів по Ірану. Іран атакує країни Перської затоки ракетами та дронами. 4 березня балістична ракета, випущена з території Ірану, була збита в повітряному просторі Туреччини. Іран тоді заявив, що не запускав ракети в бік Туреччини. 5 березня іранський дрон завдав удару по аеропорту міста Нахічевань в Азербайджані. Іран також заявив, що аеропорт не був ціллю. Президент Ірану Масуд Пезешкіан 7 березня вибачився перед «сусідами, які зазнали ударів з боку Ірану».