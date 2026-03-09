Голова Єврокомісії: війна в Україні має «завершитися так, щоб не посіяти зерна майбутніх конфліктів»

Європа завжди «стоятиме поруч із Україною», незалежно від того, що відбувається в інших частинах світу. Про це, виступаючи на щорічній конференції послів Європейського Союзу, заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя.

«Ми всі хочемо, щоб цей жах і кровопролиття припинилися. І ніхто не прагне миру більше, ніж народ України. Але війна повинна завершитися так, щоб не посіяти зерна майбутніх конфліктів. Саме над цим ми працюємо щодня – разом з Україною та нашими партнерами – щоб забезпечити реальну довгострокову безпеку для України», – сказала фон дер Ляєн.

Топпосадовиця наголосила, що Україні насамперед потрібна довгострокова фінансова підтримка, тому ЄС запропонував їй 90-мільярдну позику. Утім, блок зіткнувся із труднощами, намагаючись фіналізувати рішення – остаточне схвалення позики блокує Угорщина.

Фон дер Ляєн зауважила, що це знову актуалізує питання здатності системи ефективно ухвалювати рішення. Однак запевнила, що обіцяний багатомільярдний кредит Україна отримає.





«Ви всі бачили труднощі, з якими ми зіткнулися, намагаючись довести це рішення до кінця – навіть після того, як усі 27 лідерів погодилися з ним… Але я можу вас запевнити: ми виконаємо наші зобов’язання, тому що на кону стоїть наша довіра – і, що ще важливіше, наша безпека. Тож для нас абсолютно принципово і цілком зрозуміло, що ми забезпечимо надання цього кредиту в 90 мільярдів євро», – підкреслила президентка Єврокомісії.

Ця ж логіка, за словами чиновниці, стосується розширення Євросоюзу.

«Було багато дискусій про те, як забезпечити своєчасне просування цього процесу, заснованого на заслугах. Але надзвичайно важливо, щоб ми вже зараз були готові – наближаючи країни Західних Балкан, Молдову та Україну до нашого Союзу. Розширення – це не питання ідеології. Це питання спільного європейського інтересу і безпеки. І ми повинні бути готові діяти, щойно настане відповідний момент», – резюмувала вона.

Президент України Володимир Зеленський заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.

«Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш із 90 мільярдів, і українські воїни матимуть зброю, інакше – дамо адресу цієї людини нашим Збройним силам, нашим хлопцям – нехай вони йому дзвонять і спілкуються з ним своєю мовою», – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан гальмує як нові санкції проти Росії, так і кредит ЄС Україні в розмірі 90 мільярдів євро, вимагаючи від Києва спочатку знову відкрити ключовий нафтопровід. За українськими даними, нафтопровід «Дружба», який транспортує російську нафту через Україну до Словаччини та Угорщини, був пошкоджений російськими ударами наприкінці січня.



