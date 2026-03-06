Затриманих в Угорщині українців звільнили, вони вже в Україні – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що затриманих в Угорщині сімох українських громадян вдалося звільнити, і зараз вони вже на українській території.

«Нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці й перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу», – написав Сибіга в соцмережі X.

У публікації у фейсбуці він подякував «всім, чия робота і тиск сьогодні допомогли повернути наших людей з Будапешта».

Сибіга додав, що кошти й цінності «також обовʼязково повернемо».

Раніше 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

У МЗС порадили громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події, а також викликали угорського дипломата для надання пояснень і повідомили подробиці справи дипломатам з ЄС і США.

Міністр Сибіга також заявив про «російський почерк угорських провокацій».

«Чим ближче до виборів в Угорщині, тим частіше українська тема використовується там як інструмент внутрішньої політики. Ми це вже бачили не раз. Але цього разу ситуація перейшла небезпечну межу. Дедалі частіше в позиціях Будапешта чути не європейську логіку, а знайомі московські інтонації. Голос Москви з угорського крісла звучить дедалі голосніше. Це мають усвідомлювати всі в Європі від Брюсселя до кожної столиці», – зазначив Сибіга.

«Ощадбанк» заявив, що не отримував ніяких повідомлень від угорської сторони ні до, ані після затримання його співробітників в Угорщині. У банку кажуть, що не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин і персоналу, який їх супроводжує. «Ощадбанк» пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти і банківських металів відбувається виключно наземним шляхом, а подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами фінустанови щотижня.

«Ощадбанк» заявив, що цінності, які були в автівках, належать державному українському банку – йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Читайте також: Затриманих громадян України депортують з Угорщини. Київ «залишає за собою право на санкції»

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію.

«Це величезна сума готівки, навіщо українцям потрібно перевозити таку величезну суму. Якщо це правда, що це транзакція між банками, то виникає питання, чому банки не врегульовують це між собою шляхом переказу, чому необхідно, щоб така велика сума готівки подорожувала, та ще й через Угорщину», – заявив дипломат.

Сійярто сказав, що «доки Київ не надасть чітких пояснень щодо походження і призначення коштів, угорська влада проведе ретельне розслідування».

Угорська Національна податкова і митна адміністрація встановила особи сімох громадян України, заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач 6 березня. Він також заявив, що всіх сімох осіб буде вислано з Угорщини.

Вдень біля посольства України в Угорщині владна партія провела мітинг, на якому виступав, зокрема, голова МЗС Петер Сійярто, критикуючи Україну і її владу.

В Єврокомісії, відповідаючи зокрема й на запитання Радіо Свобода, зазначили, що бачили повідомлення у ЗМІ про затримання українських інкасаторів угорськими силовиками, однак наразі не можуть надати додаткової інформації з цього приводу. «Дайте нам трохи часу, щоб з’ясувати більше», – заявив журналістам речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Очільник МЗС Польщі, коментуючи цей інцидент, заявив про крадіжку грошей.

Напередодні в уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву президента України Володимира Зеленського. Той заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.

Інцидент стався на тлі загострення відносин між Україною й Угорщиною і перед парламентськими виборами в Угорщині, запланованими на 12 квітня. Партія опозиціонера Петера Мадьяра «Тиса» значно випереджає партію «Фідес» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у більшості опитувань громадської думки.