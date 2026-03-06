У МЗС України провели зустріч із дипломатами ЄС і США щодо затримання українців в Угорщині

Міністерство закордонних справ України повідомило, що провело 6 березня зустріч із керівниками дипломатичних представництв держав-членів Євросоюзу й представника посольства США, на якій їм навели деталі справи із затриманням сімох громадян України в Угорщині.

За повідомленням, брифінг проводили заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс спільно з заступником голови Національного банку України Дмитром Олійником і головою правління АТ «Ощадбанк» Юрієм Каціоном.

«Під час брифінгу іноземні дипломати були поінформовані про деталі й обставини затримання семи громадян України – співробітників АТ «Ощадбанк» під час перевезення ними валютних цінностей з Австрії в Україну. Було наголошено, що транспортування готівкових коштів і банківських металів здійснювалося з дотриманням усіх вимог міжнародного права, митного законодавства ЄС і двосторонніх угод. Вантаж мав усі необхідні супровідні документи, що підтверджують його законне походження й цільове призначення. Іноземним дипломатам були наведені всі факти, які спростовують абсурдні звинувачення, що пролунали з угорської сторони», – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили на неприпустимості дій Угорщини, які Україна розглядає «як акт державного тероризму і політичний шантаж».

Заступник міністра закликав європейських дипломатів довести цю інформацію до відома Європейської комісії й урядів держав-членів ЄС з метою вжиття заходів для якнайшвидшого звільнення українських громадян.

Перед цим Міністерство закордонних справ України повідомило, що 6 березня викликало в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини через затримання в цій країні українських інкасаторів.

За повідомленням, дипломата закликали надати пояснення «щодо обставин і правових підстав затримання співробітників державного «Ощадбанку», які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною і перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками».

«Захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді. Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, задіяння необхідних міжнародно-правових механізмів», – наголосили в МЗС.

Раніше 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

МЗС порадило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

«Ощадбанк» заявив, що не отримував ніяких повідомлень від угорської сторони ні до, ані після затримання його співробітників в Угорщині. У банку кажуть, що не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин і персоналу, який їх супроводжує. «Ощадбанк» пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти і банківських металів відбувається виключно наземним шляхом, а подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами фінустанови щотижня.

«Ощадбанк» заявив, що цінності, які були в автівках, належать державному українському банку – йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію.

«Це величезна сума готівки, навіщо українцям потрібно перевозити таку величезну суму. Якщо це правда, що це транзакція між банками, то виникає питання, чому банки не врегульовують це між собою шляхом переказу, чому необхідно, щоб така велика сума готівки подорожувала, та ще й через Угорщину», – заявив дипломат.

Читайте також: Затриманих громадян України депортують з Угорщини. Київ «залишає за собою право на санкції»

Сійярто сказав, що «доки Київ не надасть чітких пояснень щодо походження і призначення коштів, угорська влада проведе ретельне розслідування».

Угорська Національна податкова і митна адміністрація встановила особи сімох громадян України, заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач 6 березня. Він також заявив, що всіх сімох осіб буде вислано з Угорщини.

В Єврокомісії, відповідаючи зокрема й на запитання Радіо Свобода, зазначили, що бачили повідомлення у ЗМІ про затримання українських інкасаторів угорськими силовиками, однак наразі не можуть надати додаткової інформації з цього приводу.

«Дайте нам трохи часу, щоб з’ясувати більше», – заявив журналістам речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Очільник МЗС Польщі, коментуючи цей інцидент, заявив про крадіжку грошей.

Напередодні в уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву президента України Володимира Зеленського. Той заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.