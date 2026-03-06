«Захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді» – МЗС викликало угорського дипломата

Міністерство закордонних справ України повідомило, що 6 березня викликало в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини через затримання в цій країні сімох українських громадян.

За повідомленням, дипломата закликали надати пояснення «щодо обставин і правових підстав затримання співробітників державного «Ощадбанку», які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною і перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками».

«Угорському дипломату було наголошено, що українська сторона вважає такі дії неправомірними, вимагає негайного консульського допуску до незаконно затриманих громадян України і їх невідкладного звільнення, а також повернення державного майна. Захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді. Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, задіяння необхідних міжнародно-правових механізмів», – наголосили в МЗС.

Там також назвали неприпустимим намагання Угорщини «втягнути нашу державу в свою виборчу кампанію і внутрішню політику».

«Україна прагне розвивати добросусідські, партнерські відносини з усіма сусідніми державами ЄС і НАТО, сподівається на повернення Угорщини до конструктивного русла співпраці», – додали у зовнішньополітичному відомстві.

Раніше 6 березня голова МЗС України заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

МЗС порадило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

«Ощадбанк» заявив, що не отримував ніяких повідомлень від угорської сторони ні до, ані після затримання його співробітників в Угорщині. У банку кажуть, що не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин і персоналу, який їх супроводжує. «Ощадбанк» пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти і банківських металів відбувається виключно наземним шляхом, а подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами фінустанови щотижня.

«Ощадбанк» заявив, що цінності, які були в автівках, належать державному українському банку – йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію.

«Це величезна сума готівки, навіщо українцям потрібно перевозити таку величезну суму. Якщо це правда, що це транзакція між банками, то виникає питання, чому банки не врегульовують це між собою шляхом переказу, чому необхідно, щоб така велика сума готівки подорожувала, та ще й через Угорщину», – заявив дипломат.

Сійярто сказав, що «доки Київ не надасть чітких пояснень щодо походження і призначення коштів, угорська влада проведе ретельне розслідування».

Угорська Національна податкова і митна адміністрація встановила особи сімох громадян України, заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач 6 березня. Він також заявив, що всіх сімох осіб буде вислано з Угорщини.

В Єврокомісії, відповідаючи зокрема й на запитання Радіо Свобода, зазначили, що бачили повідомлення у ЗМІ про затримання українських інкасаторів угорськими силовиками, однак наразі не можуть надати додаткової інформації з цього приводу.

«Дайте нам трохи часу, щоб з’ясувати більше», – заявив журналістам речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Очільник МЗС Польщі, коментуючи цей інцидент, заявив про крадіжку грошей.

Напередодні в уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву президента України Володимира Зеленського. Той заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.