МЗС: Угорщина не здійснила «реальних кроків» щодо доступу дипломатів до затриманих українців

Посол України та консули перебувають на місці, де утримують сімох українців в Угорщині, заявив речник МЗС Георгій Тихий.



За його словами, вони вимагають доступу до людей вже понад півтори години.

«Станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила», – повідомив Тихий.

Угорська сторона на це не реагувала.

Раніше 6 березня голова МЗС України заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною. Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

МЗС радило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

«Ощадбанк» заявив, що не отримував жодних повідомлень від угорської сторони ні до, ні після затримання його співробітників в Угорщині. У банку кажуть, що не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу. «Ощадбанк» пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом, а подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами фінустанови щотижня.

«Ощадбанк» заявив, що цінності, які були у викрадених автівках, належать державному українському банку – йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію.

«Це величезна сума готівки, навіщо українцям потрібно перевозити таку величезну суму. Якщо це правда, що це транзакція між банками, то виникає питання, чому банки не врегульовують це між собою шляхом переказу, чому необхідно, щоб така велика сума готівки подорожувала, та ще й через Угорщину», – заявив дипломат.

Сійярто сказав, що «доки Київ не надасть чітких пояснень щодо походження та призначення коштів, угорська влада проведе ретельне розслідування».

Угорська Національна податкова та митна адміністрація встановила особи сімох громадян України, заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач 6 березня. Він також заявив, що всіх сімох осіб буде вислано з Угорщини.

В Єврокомісії, відповідаючи зокрема й на запитання Радіо Свобода, зазначили, що бачили повідомлення у ЗМІ про затримання українських інкасаторів угорськими силовиками, однак наразі не можуть надати додаткової інформації з цього приводу.

«Дайте нам трохи часу, щоб з’ясувати більше», – заявив журналістам речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Очільник МЗС Польщі, коментуючи цей інцидент, заявив про крадіжку грошей.

Напередодні в уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву президента України Володимира Зеленського. Той заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.









