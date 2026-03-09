Посла Угорщини викликали до МЗС України через поводження з затриманими інкасаторами і законодавчу ініціативу «Фідес»

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що 9 березня викликало посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, якому висловили «рішучий протест» через поводження із затриманими раніше в цій країні українськими інкасаторами.

У МЗС наголосили, що Угорщина грубо порушила свої «міжнародно-правові зобов’язання, зокрема Європейську конвенцію з прав людини, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року й українсько-угорську консульську конвенцію у поводженні із незаконно затриманими громадянами України, які здійснювали перевезення цінного вантажу з міста Відень до України на виконання міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ «Ощадбанк».

«До угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування і психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили. Увагу посла Угорщини також було привернуто до того факту, що, попри наявність офіційного запиту, направленого дипломатичними каналами, українським консульським посадовим особам не було надано допуску до затриманих, що є грубим порушення зазначених міжнародно-правових актів», – йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що принагідно запросили в посла інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції «Фідес», «зокрема предмету регулювання законодавчої ініціативи і цілей майбутнього закону».

Владна партія Угорщини «Фідес» запропонувала законопроєкт, який передбачає утримання готівки і золота, вилучених минулого тижня в українських інкасаторів, протягом двох місяців до завершення розслідування. Пропозицію подали до парламенту 9 березня, голосувати за неї можуть 10 березня.

Раніше сьогодні в МЗС заявили, що отримані від громадян України подробиці їхнього затримання в Будапешті «вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань».

«Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках. Перевозили увесь час із зав’язаними очима. У громадян України було вилучено особисті речі, в тому числі мобільні телефони, і позбавлено можливості повідомити про своє затримання та місцезнаходження рідним, посольству України в Угорщині чи роботодавцю. Більшість особистих речей, вилучених під час затримання, не повернули», – вказано в повідомленні.

У МЗС України також звернули увагу на поводження з українцем, хворим на цукровий діабет. «При погіршенні стану здоров’я одного із затриманих, який є особою з інвалідністю і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, медичну допомогу було надано лише після того, як він втратив свідомість. При цьому хворому на цукровий діабет насильно вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові й почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю», – інформують дипломати.

У коментарі вказано, що «на затриманих чинився психологічний і фізичний тиск», також «громадянам України не було забезпечено можливості давати свідчення рідною мовою, з українцями спілкувалися російською».

Затримані не мали можливості скористатися адвокатським захистом чи отримати допуск українського консула, додали в зовнішньополітичному відомстві.

6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини. Пізніше, ввечері 6 березня у МЗС повідомили, що всіх українців вдалося звільнити, і вони повернулися до України.

МЗС порадило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

«Ощадбанк» заявив, що не отримував ніяких повідомлень від угорської сторони ні до, ані після затримання його співробітників в Угорщині. У банку кажуть, що не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин і персоналу, який їх супроводжує. «Ощадбанк» пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти і банківських металів відбувається виключно наземним шляхом, а подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами фінустанови щотижня.

«Ощадбанк» заявив, що цінності, які були в автівках, належать державному українському банку – йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію.

«Це величезна сума готівки, навіщо українцям потрібно перевозити таку величезну суму. Якщо це правда, що це транзакція між банками, то виникає питання, чому банки не врегульовують це між собою шляхом переказу, чому необхідно, щоб така велика сума готівки подорожувала, та ще й через Угорщину», – заявив дипломат.

Сійярто сказав, що «доки Київ не надасть чітких пояснень щодо походження і призначення коштів, угорська влада проведе ретельне розслідування».

Читайте також: Затриманих громадян України депортують з Угорщини. Київ «залишає за собою право на санкції»