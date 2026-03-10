Це «державний тероризм» – Сибіга про висловлювання угорського урядовця щодо затримання українців

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оцінив висловлювання міністра транспорту Угорщини Яноша Лазара щодо долі затриманих громадян України та українських активів.

«Угорські чиновники більше не приховують свого шантажу. Вони відкрито зізнаються у захопленні заручників та крадіжці грошей з метою вимоги викупу. Такі дії потрібно називати їхніми іменами: державний тероризм. Ми закликаємо до чіткого міжнародного засудження», – написав Сибіга в мережі Х 10 березня.

Міністр реагував на висловлювання угорського урядовця, який сказав, що «те, що ми зробили, ми зробили невипадково».

«Ми їм гроші не повернемо. Гроші поки що залишаться тут, ми чекаємо на відкриття нафтопроводу (ідеться про «Дружбу» – ред.) та на нові українські грошові постачання через Угорщину», – сказав міністр транспорту Угорщини Янош Лазар, слова якого цитують угорські ЗМІ.

6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

МЗС порадило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

«Ощадбанк» заявив, що не отримував ніяких повідомлень від угорської сторони ні до, ані після затримання його співробітників в Угорщині. У банку кажуть, що не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин і персоналу, який їх супроводжує. «Ощадбанк» пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти і банківських металів відбувається виключно наземним шляхом, а подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами фінустанови щотижня.

«Ощадбанк» заявив, що цінності, які були в автівках, належать державному українському банку – йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію.

«Це величезна сума готівки, навіщо українцям потрібно перевозити таку величезну суму. Якщо це правда, що це транзакція між банками, то виникає питання, чому банки не врегульовують це між собою шляхом переказу, чому необхідно, щоб така велика сума готівки подорожувала, та ще й через Угорщину», – заявив дипломат.

Читайте також: Затриманих громадян України депортують з Угорщини. Київ «залишає за собою право на санкції»

Сійярто сказав, що «доки Київ не надасть чітких пояснень щодо походження і призначення коштів, угорська влада проведе ретельне розслідування».

Угорська Національна податкова і митна адміністрація встановила особи сімох громадян України, заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач 6 березня. Він також заявив, що всіх сімох осіб буде вислано з Угорщини.