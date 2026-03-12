Нафтовий гігант Saudi Aramco веде переговори щодо купівлі українських дронів – WSJ

Нафтовий гігант Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями щодо купівлі дронів-перехоплювачів, які могли б допомогти в захисті від іранських атак, спрямованих на нафтові родовища, пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на неназвані джерела, знайомі з цим питанням.

За повідомленням, компанія намагається випередити свій уряд і регіональних конкурентів, включаючи Катар.

Aramco веде переговори з українськими компаніями SkyFall і Wild Hornets, повідомили джерела WSJ. Компанії виробляють дрони-перехоплювачі, які врізаються в інші дрони або вибухають поруч.

Тим часом, Міністерство оборони Саудівської Аравії 12 березня заявило, що перехопило три дрони, які прямували до нафтового родовища Шайбах, що стало черговою спробою Ірану завдати удару по об’єкту й порушити роботу світових енергетичних ринків у рамках помсти за авіаудари США й Ізраїлю.

Раніше сьогодні міністерство повідомило про знищення двох інших дронів, що прямували до того ж родовища. 11 березня Саудівська Аравія заявила, що запобігла кільком атакам дронів на об’єкт, який має вирішальне значення для видобутку нафти в країні.

Нафтове родовище Шайбах розташоване поблизу кордону з Об’єднаними Арабськими Еміратами й експлуатується саудівським гігантом Aramco, однією з найбільших нафтових компаній світу.