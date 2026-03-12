Вибір редакції: світ
Перська затока під ударом. Іран називає судна, які транспортують нафту «законними цілями»
Три судна були пошкоджені в головній морській артерії Перської затоки, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти й газу.
Іран продовжує завдавати авіаударів по різних частинах Близького Сходу, також називаючи судна, які транспортують нафту до США, Ізраїлю та «їхніх партнерів», «законними цілями».
Вранці у четвер ціна бареля нафти марки Brent знову перевищила 100 доларів за барель. Практично повне перекриття Ормузької протоки, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в Перській затоці та зростання цін на енергоносії.
Радіо Свобода зібрало інформацію про це.
Комерційні судна під прапорами Таїланду, Японії та Маршаллових островів зазнали ударів в районі Ормузької протоки, повідомила 11 березня британська служба моніторингу морської безпеки UKMTO. За її даними, загиблих серед членів екіпажів не було.
UKMTO порадила суднам у протоці «пересуватися з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність», додавши, що розслідування інцидентів триває.
Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що атакував судно під прапором Ліберії в Ормузькій протоці, яке, за його твердженням, належить Ізраїлю.
«Ми не дозволимо навіть одному літру нафти потрапити до США, сіоністів та їхніх партнерів. Будь-яке судно або танкер, що прямує до них, буде законною ціллю», сказав речник військового командування Ірану Ебрагім Золфакарі 11 березня.
Атаки сталися біля узбережжя Оману та Об’єднаних Арабських Еміратів, де морський шлях звужується менш ніж до чотирьох кілометрів. Це одні з щонайменше десятка інцидентів після того, як сили США та Ізраїлю 28 лютого розпочали військову кампанію проти Ірану.
Ці атаки викликали у відповідь удари Ірану по цілях у кількох сусідніх державах Перської затоки.
США «знищили» 16 іранських суден-мінних загороджувачів
Серія атак на комерційні судна в Ормузькій протоці відбулася після попередження президента США Дональда Трампа до Ірану з вимогою прибрати будь-які морські міни з цього району або зіткнутися з «військовими наслідками» «безпрецедентного масштабу».
«Якщо Іран встановив якісь міни в Ормузькій протоці – ми хочемо, щоб їх прибрали НЕГАЙНО», – написав Трамп 10 березня у Truth Social. Він також додав, що американські сили «назавжди знищать будь-який човен або судно, яке намагатиметься мінувати протоку»
Пізніше того ж дня Центральне командування Збройних сил США повідомило, що американські військові «знищили кілька іранських військово-морських суден», зокрема 16 мінних загороджувачів поблизу Ормузької протоки.
У подальшій заяві американське командування закликало цивільних «негайно уникати всіх портових об’єктів, де діють іранські військово-морські сили», заявивши, що Тегеран використовує цивільну інфраструктуру у військових цілях.
Поки Іран продовжував удари у відповідь по своїх сусідах, порушення судноплавства в регіоні занурили світову енергетичну економіку у кризу: 11 березня ціни на нафту зросли більш ніж на 5%.
Золфакарі заявив, що світова торгівля має бути готова до підвищення цін на нафту до 200 доларів за барель, оскільки ціни залежать від регіональної безпеки, яку, за його словами, було «дестабілізовано».
У відповідь Трамп заявив, що США використають частину своїх стратегічних нафтових резервів, щоб знизити тиск на ціни.
«Зараз ми трохи скоротимо [резерви], і це знизить ціни», – сказав він в телевізійному інтерв’ю.
Міністерство енергетики США повідомило, що цей крок є частиною ширшого рішення 32 країн, членів Міжнародного енергетичного агенства, випустити на ринок 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів.
«Проблеми на нафтовому ринку, з якими ми стикаємося, безпрецедентні за масштабом», – заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.
Війну потрібно зупинити?
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що війну з Іраном повинні зупинити, перш ніж вона розшириться і «повністю охопить регіон полум’ям».
«Будуть нові втрати людських життів і майна, а витрати для світової економіки ще більше зростуть», – сказав він на 12-й день війни, коли по всьому Близькому Сходу повідомляли про нові іранські атаки.
Влада Іраку призупинила роботу всіх нафтових терміналів країни через атаки Ірану на енергетичні об'єкти в регіоні. Про це заявив Фархан аль-Фартусі, генеральний директор компанії портів Іраку, якого цитує державне іракське інформаційне агентство.
Повідомляється, що внаслідок атаки на іракський порт Басра вранці у четвер загинула щонайменше одна людина. Місцева влада повідомила, що метою були танкери, які здійснювали перевалку нафти – загорілися обидва судна. За попередньою інформацією, їх атакували катери, начинені вибухівкою.
За останні два дні в Перській затоці атакам зазнали вже шість судів.
Влада Бахрейну закликала жителів провінції Мухаррак залишатися вдома після атаки Ірану на паливні резервуари, яка сталася в середу.
Емірат Дубай повідомив 11 березня, що два безпілотники впали поблизу міського аеропорту, внаслідок чого постраждали чотири людини – двоє громадян Гани, один громадянин Індії та один громадянин Бангладеш.
Іран погрожує атакувати банки США та Ізраїлю
У той самий день Іран оголосив, що його сили будуть атакувати економічні центри та банки США і Ізраїлю у відповідь на атаку на банк в Ірані.
Речник об’єднаного оперативного командування іранських військових назвав удар по банку «нелегітимною та нетрадиційною дією» у війні, яка тепер, за його словами, розв’язує Тегерану руки для ударів по економічних центрах і банках США та Ізраїлю в регіоні.
У заяві також закликали людей у країнах, де розташовані американські та ізраїльські банки, не перебувати ближче ніж за один кілометр від них.
Командування не назвало банк, але державний іранський банк Bank Sepah пізніше повідомив, що одне з його відділень у Тегерані було вражене ракетою рано вранці.
За повідомленням іранського державного телеканалу IRINN, у відділенні працювали співробітники, які готували виплати березневих зарплат, і внаслідок удару загинула «значна» кількість людей.
Негайних коментарів від США або Ізраїлю не було.
Пізніше 11 березня Збройні сили Ізраїлю оголосили про нову «масштабну хвилю ударів» по інфраструктурі «іранського терористичного режиму» по всій території Ірану.
Одночасно, за повідомленням ізраїльських військових, почалися удари по інфраструктурі «Хезболли» (угруповання, визнане терористичним у США і Євросоюзі - ред.)у Бейруті.
Переглянути всі оновлення за день
США та Ізраїль єдині, але мають розбіжності щодо подальших планів у війні проти Ірану
ТЕЛЬ-АВІВ – Проїжджаючи повз блискучі хмарочоси в центрі Тель-Авіва, увагу привертає великий відеобілборд. Реклама продуктів на ньому змінюється на гігантський портрет президента США з написом: «Дякуємо Богові і Дональду Трампу!»
Це своєрідний знак вдячності Ізраїлю за роль Америки у військових ударах по Ірану. Ізраїльські посадовці неодноразово наголошували, що дві країни діють у повній координації.
«Співпраця між американськими військовими та Армією оборони Ізраїлю, а також між ізраїльськими й американськими військово-повітряними силами є історичною», – сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 6 березня.
Між ними дійсно існує надзвичайно тісна військова та політична координація. Але є й питання, у яких їхні пріоритети відрізняються.
Коли це закінчиться?
Наше прагнення – дати іранському народові можливість скинути ярмо тираніїБеньямін Нетаньягу
Упродовж багатьох років Нетаньягу просуває ідею зміни режиму в Ірані і, схоже, досі залишається відданим цій меті.
«Наше прагнення – дати іранському народові можливість скинути ярмо тиранії», – сказав він 9 березня.
Однак більшість аналітиків вважають, що змінити режим швидко неможливо. Тому заява Дональда Трампа пізніше того ж дня, що війна може завершитися «дуже скоро», викликала питання: що, якщо США хотіли б завершити війну раніше, ніж Ізраїль?
«Саме Сполучені Штати визначають, коли настане цей момент. Ізраїль готовий продовжувати удари по ісламському режиму. Ми також ведемо боротьбу з «Хезболлою» – проксі цього режиму в Лівані.
Зупинимося, коли США скажуть, що треба зупинитисяМірі Ейсін
Ми хотіли б продовжувати це. Але зупинимося тоді, коли США скажуть, що треба зупинитися», – сказала Радіо Свобода колишня заступниця керівника військової розвідки Ізраїлю Мірі Ейсін 10 березня.
«Звучали дуже чіткі заяви про зміну режиму, та цього не відбувається. Але подивімося на ситуацію реалістично. Є риторика політиків і є військова реальність. Для військових кожен додатковий день означає нові цілі. Для політиків – це їхні власні рішення», – додала Ейсін, яка наразі працює науковою співробітницею Міжнародного інституту боротьби з тероризмом при Університеті Райхмана в Тель-Авіві.
Цілі війни
Насправді не зовсім зрозуміло, чи зміна режиму в Ірані є серед цілей США.
Знищити їхні запаси ракет, пускові установки та оборонно-промислову базу, що виробляє ракети. Знищити їхній флот. І назавжди позбавити Іран можливості створити ядерну зброюПіт Геґсет
Коли міністр оборони США Піт Геґсет через кілька годин після розмови Радіо Свобода з Ейсін перелічував цілі війни, то навіть не згадав про це.
«Перше: знищити їхні запаси ракет, пускові установки та оборонно-промислову базу, що виробляє ракети. Друге: знищити їхній флот. І третє: назавжди позбавити Іран можливості створити ядерну зброю», – сказав Геґсет.
Трамп говорив про «беззастережну капітуляцію» і заявляв, що зміна режиму була б «найкращим, що могло б статися».
10 березня він також повідомив, що «розчарований» обранням Моджтаби Хаменеї наступником його покійного батька на посаді верховного лідера. Водночас відмовився сказати, що у зв’язку з цим можуть зробити Сполучені Штати.
Радіо Свобода поспілкувалося з кількома помічниками членів Конгресу США у Вашингтоні, які займаються питаннями національної безпеки. Вони висловили занепокоєння можливими розбіжностями між союзниками з цього та інших питань.
«Схоже, один уряд прагне краху режиму, – сказав анонімно помічник одного з республіканських конгресменів. – Інший каже, що ні – хіба що іноді. І в цьому вся проблема. У ключових цілях ми не зовсім синхронізовані».
У будь-якій війні її тривалість зазвичай залежить від поставлених цілей. Виходячи з трьох завдань, які перелічив Геґсет, про перемогу можна буде оголосити і без зміни режиму.
Деякі аналітики вважають, що США можуть бути зацікавлені у швидшому завершенні операції, ніж Ізраїль, якщо ціни на нафту занадто зростуть. Адже ці дві країни по-різному реагують на такі економічні наслідки.
Керівниця аналітичного центру Alma в Тель-Авіві Саріт Зегаві каже, що воєнна стратегія Ірану і його атаки на держави Перської затоки якраз і були спрямовані на це.
«Метою було створити ситуацію, за якої Америка не доведе справу до кінця. Створити ситуацію, в якій країни Перської затоки попросять Трампа зупинитися», – сказала вона.
Нафта
З’явилися також ознаки розбіжностей щодо вибору військових цілей. За повідомленнями, у Вашингтоні були невдоволені ізраїльським ударом по іранському нафтовому об’єкту кілька днів тому, який спричинив випадіння «чорного дощу» над Тегераном.
Нас ніхто нікуди не тягне. Ми ведемо, президент ведеПіт Геґсет
Відповідаючи на це запитання 10 березня, Геґсет сказав, що удари по нафтових об’єктах «не обов’язково були нашою метою».
Водночас він відкинув припущення, що Ізраїль втягує США в операції, які суперечать інтересам Вашингтона: «Нас ніхто нікуди не тягне. Ми ведемо, президент веде».
Інший помічник у Конгресі також на умовах анонімності застеріг: «Знищення нафтових родовищ може дестабілізувати енергетичні ринки. Ізраїль бачить у цьому спосіб підірвати здатність Ірану фінансувати війну, але для США є ризик, що ми втягнемо світову економіку в цей конфлікт. Це тактична перемога зі стратегічною ціною».
9 березня сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем прямо написав про це у соцмережах: «Будь ласка, будьте обережні з тим, які цілі ви обираєте», – написав він і додав, що нафтовий сектор буде критично важливим для відбудови Ірану.
І США, і Ізраїль дуже обережні, щоб не вдарити по головних нафтових об’єктах Ірану, бо знають, що відповідь Тегерана може бути спрямована по нафтовій інфраструктурі країн Перської затокиЙоель Гузанський
Утім, колишній член Ради національної безпеки Ізраїлю Йоель Гузанський вважає удари його країни по іранських нафтових об’єктах виваженим попереджувальним сигналом.
«І США, і Ізраїль дуже обережні, щоб не вдарити по головних нафтових об’єктах Ірану, бо знають, що відповідь Тегерана може бути спрямована по нафтовій інфраструктурі країн Перської затоки. І тоді ми побачимо зовсім інший сценарій», – сказав він.
«Іран навіть не зачепив нафтові й газові родовища в Перській затоці, – додав він. – Можливо, Іран залишить це на випадок подальшої ескалації, якщо війна затягнеться».
«Хезболла»
Тема «Хезболли», яку США вважають терористичною організацією, також свідчить про те, що Ізраїль і Білий дім мають різні пріоритети у цій війні.
Для Вашингтона головним завданням є удари по Ірану. Для Ізраїлю ж «Хезболла» – це загроза, що значно ближча до дому.
«Люди часто не думають про те, що я живу на півночі країни, де можна опинитися буквально за сто метрів – не кажучи вже про кілометр чи два – від позицій, звідки «Хезболла» веде обстріли. Для нас це дуже близька й реальна загроза», – сказала Ейсін Радіо Свобода.
Останніми днями в ізраїльських медіа з’явилося чимало повідомлень і прогнозів аналітиків, що проти «Хезболли» в Лівані може готуватися значно масштабніша наземна операція.
Утім, додала Ейсін, це не відволікає Ізраїль від війни з Іраном. За її словами, Ізраїль здебільшого використовує в Лівані інші сили і водночас завдає там ударів по іранських цілях.
«Кілька днів тому Ізраїль відкрито завдав удару в самому центрі Бейрута по підрозділу сил «Кудс» іранського режиму. Тож тут ми бачимо поєднання: ми атакуємо ісламський режим і різні можливості його терористичних сил, як у Лівані, так і в Ірані», – сказала вона.
Але для Вашингтона розрахунок інший.
«З погляду США, «Хезболла» – це радше проблема, пов’язана з проксі-силами, а не пряма екзистенційна загроза», – сказав один із помічників у Конгресі.
Чи зможе Трамп досягти швидкої перемоги у війні з Іраном?
ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт із Іраном може наближатися до завершення, давши оптимістичну оцінку війні, яка спричинила напруження в регіоні та нестабільність на світових енергетичних ринках.
Ми можемо зупинитися тут, але підемо даліДональд Трамп
Виступаючи перед журналістами 9 березня у своєму гольф-клубі у Флориді, президент США Дональд Трамп сказав, що війна «дуже скоро завершиться», хоча не назвав чітких термінів і припустив, що операції можуть тривати довше, ніж цей тиждень.
«Ми можемо зупинитися тут, але підемо далі», – сказав він, стверджуючи, що втручання США не дозволило Ірану «взяти під контроль Близький Схід».
Оптимізм президента пролунав на тлі дебатів у Вашингтоні щодо цілей, вартості та можливого розвитку цього конфлікту.
Інший спосіб ведення війни?
Деякі колишні посадовці адміністрації Трампа вважають, що підхід президента є частиною ширшої зміни у тому, як Вашингтон оцінює використання військової сили.
Олександр Ґрей, який працював у Раді національної безпеки під час першої адміністрації Трампа, заявив 9 березня в коментарі Радіо Свобода, що президент, схоже, ставить під сумнів підхід, який визначав американські дискусії про військові інтервенції після війни в Іраку 2003–2011 років.
Ґрей стверджує, що американські політики часто розглядали вибір як бінарний: або відправляти великі сухопутні сили та проводити довготривалі кампанії з розбудови держави, або взагалі уникати військового втручання.
США можуть здійснювати точкові, «хірургічні» удари обмеженої тривалості для досягнення чітких, визначених і реалістичних цілей та досягати національних інтересів, сказав Ґрей.
Якщо такий підхід спрацює в Ірані, додав він, це може принести «величезні геополітичні дивіденди» для Сполучених Штатів і їхніх партнерів.
Коригування наративу війни
Інші аналітики більш скептично ставляться до риторики адміністрації, вважаючи, що вона може бути зумовлена також політичними й економічними міркуваннями.
Пол Поаст з Чиказького університету заявив Радіо Свобода, що суперечливі сигнали з Білого дому свідчать: посадовці, можливо, намагаються досягти двох цілей одночасно – заспокоїти ринки та представити війну як успіх.
За його словами, заяви про те, що війна може завершитися «незабаром», допомагають заспокоїти інвесторів та енергетичні ринки.
Водночас Поаст зазначив, що риторика адміністрації щодо її цілей змінюється. Початкові заяви про зміну режиму або постійне недопущення отримання Іраном ядерної зброї дедалі більше поступаються більш обмеженим завданням, як-от знищення ракетних можливостей і військово-морських сил.
На думку Поаста, така зміна може дозволити адміністрації заявити, що місію виконано, навіть якщо політичне керівництво Ірану залишиться при владі.
Дискусії у Конгресі
Поки Білий дім наголошує на військовому прогресі, війна спричинила ширші політичні дебати на Капітолійському пагорбі.
Група сенаторів-демократів пообіцяла використовувати процедурні інструменти для уповільнення роботи Сенату, доки високопосадовці адміністрації не дадуть свідчення під присягою щодо конфлікту.
Сенатор-демократ Корі Букер від штату Нью-Джерсі 9 березня заявив, що законодавці хочуть провести слухання з державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Геґсетом у ключових комітетах Сенату, щоб пояснити стратегію адміністрації, очікувану тривалість кампанії та її вартість.
Сенатори-демократи, серед яких Кріс Мерфі (Коннектикут), Тім Кейн (Вірджинія), Теммі Дакворт (Іллінойс), Адам Шифф (Каліфорнія) та Теммі Болдвін (Вісконсин), подали кілька резолюцій із вимогою припинити участь США у конфлікті відповідно до закону про воєнні повноваження, який вимагає схвалення Конгресу для тривалих військових операцій.
Під час виступу в Сенаті сенатор-демократ від Іллінойсу Дік Дурбін попередив, що конфлікт може повторити помилки війни в Іраку, заявивши, що адміністрація пропонує змінні обґрунтування для військових дій і не має чіткої довгострокової стратегії.
Республіканці підтримують президента Трампа
Багато республіканців, однак, рішуче підтримали рішення Трампа розпочати військову кампанію.
У виступі в Сенаті сенатор-республіканець від Міссісіпі Роджер Вікер, голова комітету Сенату з питань збройних сил, заявив, що критики несправедливо ставлять під сумнів рішення Трампа завдати ударів по Ірану та встановлюють довільні обмеження для військової операції.
«Виявляється, якщо ця війна триватиме аж п’ять тижнів, ми повинні погодитися згорнути табір, повернутися додому й залишити роботу незавершеною», – сказав Вікер.
Він додав, що адміністрація чітко окреслила свої цілі:
- знищити ракетні можливості Ірану,
- ліквідувати здатність виробляти ракети,
- нейтралізувати військово-морські сили, які підтримують бойові угруповання,
- і не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.
Це не безцільна операція на Близькому СходіРоджер Вікер
За словами Вікера, вже є перші ознаки успіху кампанії: іранська система ППО та ракетні комплекси зазнали значних втрат, а військово-морські сили Ірану були витіснені з Оманської затоки.
Авіаудари, за його словами, ймовірно, триватимуть «тижні, а не дні», поки ці цілі не будуть досягнуті.
«Це не обов’язково має бути вічна війна, – сказав Вікер. – Це не безцільна операція на Близькому Сході».
На що звернути увагу далі
За словами помічників сенаторів-республіканців і демократів, які говорили з Радіо Свобода на умовах анонімності, найближчими днями кілька показників можуть допомогти визначити, чи справді конфлікт згасає, чи переходить у нову фазу.
Одним із ключових сигналів стане інтенсивність бойових дій. Зменшення кількості американських авіаударів або перехоплених іранських безпілотників може свідчити про те, що Вашингтон вважає свої головні військові цілі переважно досягнутими.
Іншим фактором буде реакція Ірану. Продовження ракетних або дронових атак з боку Ірану чи його регіональних союзників означатиме, що Тегеран все ще має можливість – і готовність – продовжувати боротьбу, що може затягнути конфлікт, попри заяви Вашингтона про успіхи на полі бою.
Нарешті, аналітики уважно стежитимуть за стійкістю військової інфраструктури Ірану. Якщо американські удари справді суттєво підірвали виробництво ракет, морські сили та систему ППО – цілі, на яких наголошував сенатор Вікер, – адміністрація зможе заявити, що її основні безпекові завдання виконано без затяжної кампанії.
Пов’язаним питанням є те, чи збереже Вашингтон обмежений масштаб операцій, про який говорив колишній посадовець Ради національної безпеки Ґрей. Якщо дії США залишатимуться зосередженими на точкових ударах, а не на ширшій ескалації чи введенні наземних військ, це підтримає аргумент адміністрації, що короткі та концентровані військові дії можуть досягати стратегічних цілей без перетворення на тривалу конфронтацію.
Жителі Тель-Авіва ночують у метро, рятуючись від іранських ракет
ТЕЛЬ-АВІВ – За ізраїльським законодавством усі сучасні житлові будинки мають бути обладнані спеціально збудованим укриттям. Але в Тель-Авіві багато старих будівель і люди ховаються від обстрілів у метро.
Через війну з Іраном 40-річний учитель школи для дітей з особливими освітніми потребами Авіад Апіріон щоночі спить на підземній станції метро, ховаючись від іранських балістичних ракет.
І він тут не сам. Платформа нової сучасної станції в передмісті Тель-Авіва заповнена матрацами і людьми з різних країн.
«Для дітей це схоже на ярмарок. Для мене це, звісно, непросто, але я хочу, щоб мої діти були в безпеці, тому ми тут разом. У мене вдома є безпечна кімната, але я не впевнений, що вона захистить від балістичних ракет», – сказав Апіріон Радіо Свободі.
З першої ночі війни Апіріон ночує тут зі своїми двома дітьми – семи і дев’яти років. Поки ми розмовляли, навколо зібралися інші діти й почали засипати нашу знімальну групу запитаннями.
«Тут вони всі подружилися», – сказав Апіріон із усмішкою, яка різко контрастує з тривогою воєнного часу. Діти розважаються, катаючись у ліфтах, бігаючи станцією або граючись у телефонах.
«Тут також люди різних віросповідань: євреї, християни, мусульмани, індуси, буддисти», – сказав Апіріон.
Мобільні сповіщення про ракетну небезпеку
За кілька кроків далі на платформі група індійців сидить за шахівницею. Дехто з них працює доглядальниками в Ізраїлі, інші – у будівництві. Сурія Нараяна Редді розповів Радіо Свобода, що приїхав до цієї країни місяць тому і сподівається отримати політичний притулок, не вдаючись у подробиці.
«Тут є багато місця, щоб переночувати. І до нашого житла недалеко, тому ми й прийшли сюди», – сказав він. Його слова перервав гучний сигнал нового попередження про ракетну атаку на телефонах.
Зазвичай такий сигнал означає, що треба негайно припинити все і йти в укриття. Але ми вже в укритті, тож розмова триває. Головна перевага ночівлі тут, каже Нараяна Редді, що можна спати без перерв.
«Ми спимо спокійно. На ніч просто вимикаємо телефони», – сказав він.
Усі сучасні житлові будинки в Ізраїлі обладнані спеціально збудованим укриттям. Але в Тель-Авіві багато старих будівель. Громадські укриття є, проте вони значно тісніші й мають мінімальне облаштування – часто без інтернету або навіть мобільного зв’язку.
Натомість мережа метро, відома як Тель-Авівський метротрам, працює лише з 2023 року і перебуває у відмінному стані. Рух поїздів зупинили після того, як 28 лютого Ізраїль завдав масованих авіаударів по Ірану – щоб люди могли ночувати на станціях.
Цю мережу використовували з тією ж метою під час 12-денної війни, яку Ізраїль і Сполучені Штати вели проти Ірану в червні 2025 року.
Але все одно це не дім.
Рівнем вище над платформою група молдован влаштувалася на ночівлю у вестибюлі станції. Жінка, яка назвалася Олесею, була там разом зі своїм партнером і домашнім папугою, що перестрибував з її голови на плече.
«Це тривожно і страшно для всіх»
«Тут ми спимо не дуже добре. Не так, як удома. Холодно, бетонна підлога, ми починаємо хворіти. Їмо в поганих умовах. Ми хвилюємося через те, що відбувається ззовні. Це тривожно і страшно для всіх», – сказала вона.
«Ми ночуємо тут з 28 лютого, бо в нашому будинку немає укриття, тому нам доводиться приходити сюди», – додала вона.
Поруч інший чоловік представився Юсуфом. Дев’ятнадцятирічний біженець із Кот-д’Івуару, він розповів, що більшу частину життя прожив в Ізраїлі й зараз чекає на громадянство.
«Я тут не ночую. Дехто з моїх друзів ночує», – сказав він, – люди сплять тут через війну. Я не знаю, коли вона закінчиться, але сподіваюся, що скоро».
Це думка, з якою погоджуються багато людей.
«Я боюся за своїх близьких, – сказав на прощання Апіріон, учитель школи для дітей з особливими освітніми потребами, – це однаковий страх для всіх нас, для кожної людини. Ми хочемо захистити свою родину, свій дім, своїх друзів – людей, яких любимо».
В Ізраїлі, який має одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі, станом на 9 березня загинули 14 цивільних. Дев’ятеро з них – унаслідок удару іранської балістичної ракети після прямого влучання в житловий будинок у Бейт-Шемеші, що приблизно за 30 кілометрів на захід від Єрусалима.
Дрони та ракети запускають і бойовики угруповання «Хезболла» з Лівану, яке Ізраїль та Сполучені Штати вважають терористичною організацією.
Іранські євреї в Ізраїлі розповідають про біль і надію під час війни
ТЕЛЬ-АВІВ – У вітрині власного закладу швидкого харчування Біджан Бахордарі тримає два прапори: синьо-білий ізраїльський із зіркою Давида та прапор дореволюційного Ірану – зелено-біло-червоний триколор із золотими левом і сонцем у центрі.
Накладаючи фаршировані перці, рис і густий червоний соус у контейнер для замовлення з собою, він зупинився розповісти, як це – бачити, як його нова батьківщина воює з країною, де він народився.
Чекаю, коли зможу туди повернутисяБіджан Бахордарі
«Я хочу і сподіваюся, що з цим режимом нарешті покінчать. І я чекаю, коли зможу туди повернутися. 17 років я там прожив і пам’ятаю все, – сказав він Радіо Свобода. – Щоранку перевіряю телефон, слухаю радіо, дивлюся телевізор».
Біджан Бахордарі виїхав з Ірану підлітком у 1978 році, щоб подорожувати. Поки він був за кордоном, шах Ірану був повалений, і утворилася Ісламська республіка. Відтоді Бахордарі жодного разу не повертався.
Зараз він одружений в Ізраїлі, має дітей і вже десять років має кафе «New Food Of Life» на ринку Левінські – у районі з великою кількістю перських крамниць і бізнесів.
За оцінками, в Ізраїлі проживає близько 250 тисяч іранських євреїв: до цієї цифри зараховують як тих, хто народився в Ірані, так і друге та третє покоління їхніх нащадків. Бахордарі дещо вирізняється, адже переїхав сюди ще до Ісламської революції. Більшість інших приїхали вже після неї.
Один із таких вихідців з Ірану – власник крамниці горіхів і сухофруктів за кілька кроків від закладу Бахордарі. Назвавшись просто Меїром, він розповів, що приїхав до Ізраїлю у 1979 році. Нинішня війна, за його словами, викликає у нього змішані почуття, але й дає надію.
«Це дуже дивно. Усе дивно. Ми атакуємо одне одного. Але це заради доброї справи. Іранський народ страждає. Їхній уряд – злий, дуже поганий для всього світу, не лише для Ірану», – сказав він, переходячи з англійської на іврит, щоб чіткіше донести свою думку.
Однак, попри надію на майбутнє, він усвідомлює небезпеку теперішньої ситуації – не лише через жертви серед цивільних в Ірані, а й тому, що зміна режиму може мати непередбачувані й потенційно насильницькі наслідки.
Люди боялися висловлюватися. Але тепер вони почуваються впевненіше. Ми очікуємо, що режим впадеМеїр
«Я був би дуже розчарований і засмучений, якби все закінчилося саме так. І не лише я – багато людей у всьому світі. Ми тісно пов’язані через соціальні мережі. Ми всі молимося. Ми всі підтримуємо це», – сказав він.
Перераховуючи країни, де розсіяна іранська діаспора, він сказав, що раніше «люди боялися висловлюватися. Але тепер вони почуваються впевненіше. Ми очікуємо, що режим впаде».
В Ірані й досі живе єврейська громада. Оцінки її чисельності різняться від кількох тисяч людей до приблизно 10–20 тисяч. До 1979 року ця спільнота була значно більшою.
Після революції багато євреїв залишили країну, коли нова влада зайняла різко антиізраїльську позицію, зокрема відмовилася визнавати право Ізраїлю на існування. Страта впливового представника єврейської громади Тегерана Хабіба Елґаніана у 1979 році ще більше прискорила відтік людей до Ізраїлю та інших країн, передусім до Сполучених Штатів.
Одне око плаче, а друге радієНікола
Однією з тих, хто залишив Іран після революції, була Нікола – девʼятирічною вона виїхала з родиною у 1979 році. Зараз жінка працює у сфері оздоровчих практик в Єрусалимі й згадує, як о десятій вечора їй сказали, що вже наступного ранку вона поїде з країни. За її словами, їй дозволили взяти лише три речі.
Нікола не називає свого прізвища через побоювання за безпеку своєї 77-річної матері. Вона вирішила залишитися в Ірані й досі живе там.
«Одне око плаче, а друге радіє, – сказала вона про нинішню ситуацію. – Я молюся, щоб після 47 років цей режим упав… Я плачу, бо знаю, яку ціну за це платять люди в Ірані».
У своєму кафе в Тель-Авіві Біджан Бахордарі показує на стіну з фотографіями відомих гостей – серед них ізраїльські актори та співаки. Там також є портрети покійного шаха та його дружини.
Ледь стримуючи сльози, Бахордарі розповів про свою мрію.
«Я відкрию ще один ресторан, дуже великий, в Ірані. І повішу там прапори Ізраїлю, Сполучених Штатів та Ірану, а також [фото] шаха. Це буде щось дуже-дуже особливе», – сказав він.
Після загибелі Алі Хаменеї Іран очолив його син Моджтаба: що про нього відомо
Іранська служба Радіо Свобода
Обрання 8 березня Моджтаби Хаменеї новим лідером Ірану Радою експертів після загибелі аятоли Алі Хаменеї внаслідок удару США та Ізраїлю стало першим випадком, коли син верховного лідера змінює свого батька в Ісламській Республіці.
Моджтаба Хаменеї рідко з’являвся на публіці і ніколи не виступав перед аудиторією за межами семінарських аудиторій, однак його вважали тіньовою фігурою, що має вплив на найближче оточення офісу верховного лідера та на силові інституції Ірану. Як він став наступником батька?
«Майстер» Моджтаба
56-річного другого сина покійного верховного лідера описують як «охоронця воріт».
Попри те, що він ніколи не обіймав офіційної державної посади, молодший Хаменеї два десятиліття перебував у центрі роботи офісу свого батька – Бейт – координуючи взаємодію між духовенством і Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).
Алі Хаменеї одного разу попередив внутрішніх критиків, щоб його сина називали лише «ага» або «майстер».
У 2005 році Мехді Каррубі, кандидат у президенти, який програв вибори, звинуватив Алі Хаменеї в тому, що той підтримував свого сина Моджтабу під час передвиборчої кампанії Мохаммада Бакера Галібафа.
Пізніше Каррубі розповів, що коли один зі старійшин сказав Алі Хаменеї:
«Син Вашої Високості підтримує того-то на виборах», – Хаменеї відповів:
«Він – майстер, а не просто дитина майстра».
Саме ця фраза вперше привела ім’я Моджтаби Хаменеї в іранську політику – не лише як одного із синів верховного лідера, а як самостійну політичну фігуру.
Тепер, після обрання верховним лідером Ісламської Республіки Радою експертів, він офіційно став центром хиткої владної структури Ірану.
Вважається, що Моджтабу Хаменеї підтримує КВІР, і його обрання означає спадкоємність влади. Прихильники кажуть, що його тісний зв’язок із силовим апаратом робить його найбільш здатним підтримувати порядок під час активного конфлікту.
Критики попереджають про «спадкову владу»
Однак його керівна посада може викликати внутрішнє обурення, особливо серед основних прихильників Ісламської Республіки. Критики стверджують, що рух до «спадкової влади» зраджує самі антимонархічні корені Ісламської революції 1979 року.
«Те, що син змінює свого батька, певною мірою нагадує монархію», – сказав у 2024 році Радіо Свобода Фарзан Сабет, старший науковий співробітник Женевської вищої школи.
Один із членів Ради експертів у 2024 році наполягав, що старший Хаменеї під час розмов із радою виступав проти ідеї передачі влади своєму синові.
Крім того, відносно низький духовний ранг Хаменеї-молодшого – ходжатолеслам – також є предметом суперечок. Інформаційне агентство, пов’язане з іранськими семінаріями, з 2022 року називає його аятолою – почесним титулом, який зазвичай надається духовним особам найвищого рангу.
У 2022 році колишній прем’єр-міністр Ірану Мір Хосейн Мусаві, який перебуває під домашнім арештом із 2011 року, попереджав, що Алі Хаменеї готує свого сина до влади, фактично відновлюючи спадкову передачу влади, яку революція 1979 року мала покласти край.
«Невже повернулися династії, що існували 2500 років, коли син успадковує владу від батька?» – написав він.
У відповідь на ці критичні зауваження Рада експертів наголосила, що призначення верховного лідера ґрунтується на «відборі за заслугами».
Нещодавні розслідування, зокрема матеріал Bloomberg, опублікований наприкінці січня, описали розгалужений і секретний портфель нерухомості, пов’язаний із молодшим Хаменеї, який перебуває під санкціями США з 2019 року.
Серед об’єктів – будинки і квартири в Лондоні, гольф-курорт на Майорці в Іспанії та вілла в Дубай. У матеріалах зазначається, що Моджтабі Хоменеї вдалося зберегти й розширити глобальну мережу елітних активів через посередників і компанії-оболонки, він не є прямим власником майна.
Дружина Моджтаби Хаменеї, Захра Хаддад Адель, також загинула під час того самого удару США та Ізраїлю, що і її свекр – верховний лідер.
- Наступний верховний лідер Іран не зможе «довго залишатися при владі», якщо не отримає схвалення з боку США, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу ABC News. За словами Трампа, він прагне уникнути ситуації, коли через кілька років міжнародній спільноті знову доведеться реагувати на іранську ядерну програму. Відповідаючи на запитання, чи готовий він підтримати кандидата, пов’язаного з попереднім іранським керівництвом, Трамп сказав, що допускає таку можливість, якщо йдеться про «хорошого лідера».
США та Ізраїль здобули військові успіхи проти Ірану, політичне рішення ще невідоме
Амра Зейнелі Лоджа
Авіаудари США та Ізраїлю завдають Ірану військових втрат, однак у Вашингтоні досі немає чітко визначеної політичної стратегії щодо того, що має відбутися після завершення бойових дій.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказала колишня заступниця помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Дана Строул.
Дана Строул – директорка з досліджень у вашингтонському Інституті близькосхідної політики.
Вона вважає, що військові спроможності Тегерана послаблюються.
Водночас експертка застерегла, що Іран усе ще має інші варіанти дій, зокрема кібератаки та активізацію своїх мереж за межами Близького Сходу.
За її словами, затягування війни може означати більші втрати, скорочення запасів боєприпасів і ракет-перехоплювачів, а також дедалі помітніші наслідки для світової економіки.
– Якщо дивитися з погляду оборонної політики США, чого на цьому етапі війни з Іраном реально можна досягти?
– Я вважаю дуже важливою заяву генерала Кейна, голови Об’єднаного комітету начальників штабів США. Він зазначив: військова мета полягає в тому, щоб позбавити Іран можливості демонструвати свою силу на Близькому Сході.
Позбавити Іран можливості демонструвати свою силу на Близькому СходіКейн
Ідеться про три ключові проблеми, які вже давно турбують американських посадовців, відповідальних за оборонну політику: ядерну програму Ірану, його ракетну програму та підтримку терористичних мереж на Близькому Сході.
За останні кілька днів від початку війни ми бачимо спроби послабити й відкинути назад кожну з цих програм.
– Що стане найчіткішим свідченням того, що кампанія рухається саме в цьому напрямку?
– Ознаки того, що поставлених військових цілей досягають, вже помітні. Наприклад, упродовж перших 48 годин цієї кампанії Ізраїль і Сполучені Штати разом встановили перевагу в повітрі над Іраном.
Тож американські сили перейшли від застосування озброєння з моря – так званої зброї великої дальності – до використання засобів безпосередньо в зоні бойових дій. Зараз над Іраном діють винищувачі, які знищують ракети, дрони та інші цілі.
Мої знайомі на Близькому Сході – я спілкуюся із людьми в країнах Перської затоки, Йорданії та Ізраїлі – кажуть, що інтенсивність ракетних і дронових атак знижується. Це свідчить про певний оперативний ефект від ударів усередині Ірану.
Водночас, на мою думку, дуже важливо розрізняти ці військові інструменти й оцінки від політичного кінцевого результату.
Що ж до реальної стратегії та ширших політичних цілей, то їх має визначити президент Трамп. І поки що він цього не зробив.
– У Пентагоні заявили, що Іран запускає значно менше ракет і дронів, ніж на початку конфлікту. Що це насправді говорить про теперішній військовий стан Ірану?
– Це свідчить про те, що у звичайному конвенційному вимірі Сполучені Штати та Ізраїль, діючи разом, здатні суттєво послаблювати військові спроможності Ірану.
Тобто з погляду звичайних військових операцій є прогрес у нейтралізації іранських повітряних загроз та подібних дій.
Однак коли йдеться про політичний фінал, момент, коли президент зможе сказати: гаразд, ми досягли наших цілей, тут поки що немає чіткої позиції. Наразі сигнали з цього приводу дуже суперечливі.
– Як довго, на вашу думку, Іран зможе підтримувати такий рівень бойових дій?
Для них головне – вижити
– Головне питання для іранського режиму або того, що від нього залишиться, – що саме вони вважатимуть перемогою. Адже це революційний режим, який переконаний, що представляє Божу волю на землі.
Для них головне – вижити. Навіть якщо їхню ракетну та ядерну програму буде послаблено. Якщо йдеться лише про авіаудари, то знання нікуди не зникають, а ракетні програми можна відбудувати, доки режим зберігається.
– Чи бачите ви ймовірність того, що до цієї війни можуть долучитися інші країни?
– Насамперед, я думаю, що Іран мав свою стратегію на Близькому Сході відразу після того, як Сполучені Штати та Ізраїль завдали по ньому ударів. Вона полягала в тому, щоб покарати партнерів і союзників США в регіоні, передусім у країнах Перської затоки. Але зараз уже очевидно, що ця стратегія не працює.
Їх обурюють невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру по всьому Близькому Сходу
Ми бачимо, що наші партнери в Перській затоці, особливо країни Ради співробітництва арабських держав Затоки, мають доволі ефективну систему протиповітряної оборони і прямо покладають відповідальність на іранський режим.
Їх обурюють невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру по всьому Близькому Сходу, а не дії США та Ізраїлю, які намагаються знищити іранську інфраструктуру.
Наскільки я розумію, зараз тривають активні обговорення того, як найкраще усунути загрози, що походять з Ірану. Тож побачимо, як ситуація розвиватиметься в найближчі дні.
– На тлі розширення ударів США по території Ірану на чому, на вашу думку, Вашингтон має зосередитися насамперед?
– Нині у Вашингтона є війна, яка приносить військові результати.
Але у Вашингтона немає чіткої стратегії чи політики щодо того, що має бути після завершення боїв. І, на мою думку, в цій невизначеності є кілька невідомих факторів, які можуть значно посилити тиск на президента Трампа.
- По-перше, можуть бути ще більше американських втрат. Цього тижня загинуло шестеро, і це може посилити тиск на нього, особливо з огляду на критичну фазу перед проміжними виборами.
- По-друге, це запаси боєприпасів і перехоплювачів у США порівняно з тим, як довго Іран може продовжувати загрожувати регіону.
- Також є такі фактори, як світові ціни на нафту, стан глобальної економіки та постачання. І, на мою думку, що довше триватиме ця війна, то складнішою ставатиме ситуація.
– Якщо регіональні союзники перейдуть від оборонної підтримки до більш активної ролі, чи може це змінити перебіг конфлікту?
– Це не змінить перебіг конфлікту, адже Сполучені Штати та Ізраїль здатні у звичайному військовому вимірі перемогти Іран і самостійно. Водночас розширення коаліції країн, які беруть участь у цих діях, безумовно мало б значну політичну цінність.
Тож для багатьох держав, які опинилися втягнутими в ситуацію через атаки Ірану, постає питання: як найкраще захистити свої інтереси та населення.
Чи варто й надалі зосереджуватися на обороні й використовувати дуже дорогі ракети-перехоплювачі для захисту населення, чи ж найкращий захист – це потужний наступ. У такому разі вони можуть вирішити долучитися до спроб послабити, відтіснити або знищити частину ракетної та дронової інфраструктури всередині Ірану.
Іран має глобальну мережу «сплячих» осередків по всьому світу
– Наскільки Іран і далі здатен демонструвати силу за межами Близького Сходу?
– Очевидно, що його звичайні військові можливості – ракети та дрони – зменшуються з кожною годиною. Водночас у Ірану все ще залишаються інші козирі. Поки що ми не бачили, щоб Іран розпочав наступальні кібератаки по всьому Близькому Сходу. Також відомо, що Іран має глобальну мережу «сплячих» осередків і терористичних груп по всьому світу. Поки що ми не бачимо, щоб їх активували.
Водночас багато країн, особливо в Європі, США та Азії, добре усвідомлюють цю загрозу і, ймовірно, посилюють обмін інформацією, розвідку та заходи внутрішньої безпеки. Але це додаткові можливості для Ірану створювати труднощі за межами Близького Сходу – і поки що цього не сталося.
– І наостанок: як ви вважаєте, ця війна затягнеться чи завершиться вже за кілька тижнів, як про це говорили?
– З військової точки зору попереду ще кілька тижнів дій, необхідних для того, щоб, на думку США та Ізраїлю, усунути ці загрози. Йдеться, зокрема, про можливе знищення решти іранського флоту, про що говорив міністр оборони Піт Геґсет, а також про подальше знищення іранських запасів ракет і дронів.
Усе це потребує часу. Тож я очікую, що бойові дії триватимуть ще кілька тижнів. Але знову ж таки, проблема в тому, що ми досі не почули від президента Трампа, яким саме він бачить політичний фінал цієї війни. Існує ризик поступового розширення місії, через що конфлікт може перетворитися на затяжний.
- США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у компромісах з Іраном, єдиний варіант – це капітуляція Тегерана.
«Іран матиме велике майбутнє. «Зробимо Іран знову великим (MIGA!)», – додав Трамп, зробивши перифраз свого передвиборчого лозунгу.
- Раніше президент США закликав військових, поліцію та Корпусу вартових ісламської революції Ірану скласти зброю, пообіцявши «повний імунітет», якщо вони припинять підтримку правлячого клерикального режиму країни.
- Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».
«Небезпечна ситуація»: Азербайджан побоюється втягнення у війну проти Ірану
Ульвія Асадзаде
В Азербайджані, який межує з Іраном на його північному заході, зростають побоювання, що країна може бути втягнутою у війну США та Ізраїлю проти Тегерана.
Баку звинуватив Іран у запуску безпілотників, які 5 березня вдарили по аеропорту та школі в Нахічеванській автономній республіці Азербайджану.
Азербайджанська влада назвала це «актом терору» і пообіцяла відповісти. Тегеран заперечив, що запускав дрони, внаслідок удару яких постраждали двоє людей.
Цей інцидент посилив занепокоєння в Азербайджані. У Баку побоюються, що країна може стати мішенню у відповідь Ірану на масштабну повітряну кампанію США та Ізраїлю, розпочату 28 лютого.
Азербайджан має тісні військові, економічні та енергетичні зв’язки з Ізраїлем – заклятим ворогом Тегерана.
Іран своєю чергою запускає ракети та безпілотники по американських військових і дипломатичних об’єктах, а також завдає ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі в Перській затоці.
За словами експертів, Тегеран прагне розширити війну й підвищити ціну конфлікту для Вашингтона та його союзників.
«Це небезпечна ситуація, – сказав азербайджанський військовий аналітик Джасур Маммадов, – Азербайджан має довгий кордон з Іраном. І якщо Туреччина – найближчий союзник Баку – не буде залучена, захистити країну буде дуже складно».
В Азербайджані, нафтовидобувній країні з населенням близько 10 мільйонів, побоюються, що Іран може атакувати енергетичну інфраструктуру, зокрема трубопроводи та виробничі об’єкти.
«Іран розробив безпілотники, здатні долати відстань до 1000 кілометрів, – сказав Маммадов, маючи на увазі далекобійну версію безпілотника «Шахед» з радіусом дії до 1500 кілометрів, – це означає, що вони можуть легко дістатися енергетичної інфраструктури Азербайджану в Каспійському морі, а також будь-якого міста».
Експерти кажуть, що тісні зв’язки Баку з Ізраїлем роблять Азербайджан потенційною ціллю для Ірану. Азербайджан, який має близько 700 кілометрів спільного кордону з Іраном, є одним із головних постачальників нафти до Ізраїлю. Натомість Ізраїль продає Баку озброєння та безпілотники.
«Якщо ізраїльські удари будуть спрямовані по іранській енергетичній інфраструктурі, Тегеран може розглядати енергетичні об’єкти Азербайджану як потенційні цілі. Адже Ізраїль отримує значну частину енергії саме з Азербайджану», – сказав американський аналітик з питань Ірану Алекс Ватанка ще до початку війни.
Попри тісні зв’язки з Ізраїлем, Баку неодноразово заявляв, що не дозволить використовувати свою територію або повітряний простір для військових операцій проти Ірану.
Іран давно критикує присутність Ізраїлю в Азербайджані. Тегеран звинувачував Баку у співпраці з ізраїльською розвідкою – ці звинувачення Азербайджан заперечує.
За день до атаки безпілотників у Нахічеванській автономній республіці президент Азербайджану Ільхам Алієв прийшов до посольства Ірану в Баку, щоб висловити співчуття у зв’язку із загибеллю верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Він загинув під час ізраїльського авіаудару по Тегерану 28 лютого.
Але 5 березня тон заяв Алієва змінився.
«Іранські посадовці мають пояснити ситуацію азербайджанській стороні й вибачитися. А ті, хто вчинив цей терористичний акт, повинні понести кримінальну відповідальність», – сказав Алієв під час засідання Ради безпеки.
Тегеран заперечив, що запускав безпілотники по Азербайджану.
«Ісламська Республіка Іран… заперечує, що її збройні сили запускали безпілотник у напрямку Республіки Азербайджан», – ідеться в заяві генерального штабу збройних сил, яку цитує державне телебачення. Там також поклали відповідальність на Ізраїль.
Аналітик Фархад Маммадов, близький до уряду Азербайджану, заявив, що атака безпілотника змусить Баку вжити заходів для посилення оборони і почати консультації з Туреччиною.
Азербайджан і Туреччина мають тісні історичні та культурні зв’язки. У 2021 році сторони поглибили партнерство за принципом «одна нація – дві держави», в межах якого зобов’язалися допомагати одна одній у разі нападу. Під час воєн Азербайджану з Вірменією за Нагірний Карабах у 2020 та 2023 роках Туреччина постачала Баку озброєння, зокрема сучасні безпілотники. Вірменія звинувачувала Туреччину у прямій участі в конфлікті, однак Анкара й Баку це заперечували.
5 березня Міністерство закордонних справ Туреччини засудило атаки безпілотників на Азербайджан і закликало негайно їх припинити.
Напередодні Туреччина повідомила, що система протиповітряної оборони НАТО перехопила балістичну ракету в прикордонному регіоні країни. Іран відкинув звинувачення у запуску ракети в бік Туреччини – члена НАТО.
«Туреччина також може відчути загрозу і, ймовірно, ще тісніше координуватиме свої дії з Азербайджаном», – сказав іранський аналітик Ата Мохаммад Табрізі, який працює в Туреччині.
«Єдиний шанс для поколінь». Іран назавжди зміниться чи режим просто ослабне?
ВАШИНГТОН – Війна з Іраном входить у нову нестабільну фазу. Американські аналітики вважають, що Ісламська Республіка стикається з багатьма кризами одразу, небаченими з часу її заснування у 1979 році: смертю верховного лідера Алі Хаменеї на тлі тривалої повітряної кампанії США та Ізраїлю, а також можливістю внутрішніх заворушень, які можуть змінити політичний устрій в країні.
Алі Хаменеї, який правив 36 років, був другим верховним лідером Ісламської Республіки, змінивши Рухоллу Хомейні у 1989 році. До його смерті наступника публічно не призначали. Було повідомлення агентства Reuters у 2015 році, що вибір зроблений. Але його обіцяли не розголошувати.
Оголошуючи про операцію США, президент Дональд Трамп заявив іранцям, що уряд «буде вашим, щоб його взяти», назвавши цей момент потенційно «вашим єдиним шансом для поколінь». Але що це означає? І як далеко готовий зайти Вашингтон?
Зміна «рівняння»
За словами старшого віцепрезидента Американської ради з зовнішньої політики Ілана Бермана, адміністрація Трампа не прагне зміни режиму на кшталт того, що відбувалося в Іраку чи Афганістані. Цей сценарій передбачав тривалі післявоєнні зусилля з розбудови державних інституцій.
«Адміністрація не має бажання міняти режим шляхом, який ми спостерігали в Іраку та Афганістані», – сказав Берман Радіо Свобода 1 березня, зазначивши, що нинішні посадовці США з пересторогою ставляться до затяжних проєктів державотворення та дестабілізуючих наслідків, які виникли після обох конфліктів – в Іраку й Афганістані.
Натомість, коли адміністрація говорить про «зміну режиму», за словами Бермана, йдеться про щось вужче й швидше – потенційно про швидку зміну на верхівці системи для полегшення переговорів, подібно, за задумом, до дій США у Венесуелі, що призвели до повалення та швидкого захоплення президента Ніколаса Мадуро в січні.
Водночас Берман, який також є членом ради директорів Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, вказав на нерівномірність досвіду Вашингтона у взаємодії з іранською опозицією. Протягом останніх двох десятиліть кілька груп у вигнанні та діаспорі намагалися переконати американських політиків, що саме вони представляють майбутнє Ірану. Однак вони часто були розділеними й вороже налаштованими одна до одної.
Під час першого президентського терміну Трампа колишній держсекретар США Майк Помпео та спецпредставник Браян Гук намагалися сприяти більшій єдності серед опозиційних діячів, але Берман каже про безрезультативність цих зусиль. Це викликало скептицизм у частини адміністрації щодо значної опори на організовані опозиційні рухи.
Цей досвід певним чином пояснює нещодавні заяви Трампа, додав він, у яких президент США закликав іранців перебрати владу у своїй країні.
«Америка не може бути більш іранською, ніж самі іранці», – сказав Берман. На його думку, Вашингтон намагається «пом’якшити ціль» – послабити верхівку режиму, водночас даючи зрозуміти, що саме іранці мають вирішити, чи скористатися цією можливістю.
Нещодавні удари не лише призвели до загибелі верховного лідера, а й були спрямовані проти високопоставлених військових посадовців та представників духівництва в лінії наступництва. Берман назвав це показовим. На його думку, це вказує на стратегію обмеження здатності режиму консолідувати владу, залишаючи простір для внутрішніх змін.
Чим більше обмежені високопосадовці, тим вищі шанси, що іранці зможуть взяти ситуацію у свої рукиІлан Берман
«Чим більше обмежені високопосадовці, тим вищі шанси, що іранці зможуть взяти ситуацію у свої руки, – сказав він. – Можливо, цього не станеться, але, як я розумію, план адміністрації полягає в тому, щоб створити таку можливість».
Якщо цією можливістю не скористаються, Берман зазначив, що особисто вважатиме це втраченою нагодою. Водночас він наголосив, що обіцянку Трампа про те, що «допомога вже в дорозі», не слід тлумачити як зобов’язання повністю демонтувати Ісламську Республіку.
«Він не мав на увазі, що збирається ліквідувати режим і просто усунути Ісламську Республіку з усіма її складовими», – сказав Берман. Натомість мета полягає у перезавантаженні балансу сил. «А що буде далі – насправді залежить від самих іранців».
Подальша доля Ірану залежить і від того, хто замінить Алі Хаменеї, вважає колишній директор ЦРУ й командувач американськими силами в Іраку й Афганістані Девід Петреус.
«Поки ми не дізнаємося, хто стане новим верховним лідером і чи буде він прагматиком або ж таким самим жорстким ідеологом, як двоє його попередників, оцінити ситуацію складно», – зауважив в інтерв’ю Радіо Свобода Петреус.
Питання наступництва під час війни
Цю невизначеність посилює безпрецедентний момент смерті Алі Хаменеї. Виступаючи на спеціальному брифінгу, організованому Інститутом Близького Сходу, аналітик з питань Ірану Алекс Ватанка назвав цей момент переломним.
«Це лише другий випадок з 1979 року, коли Ісламська Республіка стикається з питанням наступництва керівництва», – сказав він. Перший стався після смерті Хомейні у 1989 році – в мирні часи для Ірану. Тоді такі впливові політичні фігури, як колишній президент Акбар Хашемі Рафсанджані, допомогли організувати контрольований перехід влади.
«Жодної з цих умов сьогодні не існує», – зазначив Ватанка. Іран перебуває у стані війни, громадське невдоволення тліє під поверхнею, і немає очевидного політичного посередника, здатного за лаштунками забезпечити консенсус.
У Тегерані сформовано тимчасову раду керівництва, до якої входять президент Масуд Пезешкіан, а також високопоставлені представники духівництва й судової системи. Публічно посадовці демонструють наступність і непохитність, подаючи конфлікт як «не війну проти режиму, а війну проти Ірану», сказав Ватанка.
Однак за цією риторикою приховується глибока невизначеність. «Фундаментальне питання, – зазначив він, – в тому, як керівництво розцінює наміри США».
Якщо іранські лідери дійдуть висновку, що Вашингтон налаштований на довготривалу зміну режиму, вони можуть шукати шлях для виходу з ситуації. Якщо ж вони повірять, що Трамп обмежиться лише точковими ударами, то можуть вирішити, що відповідь і витривалість дозволять пережити американську рішучість.
Ватанка також звернув увагу на те, що він назвав потенційно показовим розвитком подій: повідомлення про вбивство колишнього президента Махмуда Ахмадінежада.
Ахмадінежад більше не відігравав центральної політичної ролі, зазначив Ватанка, що породжує питання, чи відображає його усунення ширшу політичну стратегію, спрямовану на формування післявоєнного керівництва Ірану. «Якщо існує список, – припустив він, – то він може бути не суто військовим».
Наразі, за словами Ватанки, він не бачить чітких ознак розпаду режиму. Однак умови суттєво відрізняються від попередніх хвиль протестів. За умов активної участі сил США та Ізраїлю здатність Тегерана придушувати масштабні протести може бути, на відміну від попередніх разів, обмеженою.
Якщо люди вийдуть на вулиці, цього разу режиму доведеться одночасно справлятися і з внутрішнім невдоволенням, і з зовнішньою війноюАлекс Ватанка
«Якщо люди вийдуть на вулиці, – сказав він, – цього разу режиму доведеться одночасно справлятися і з внутрішнім невдоволенням, і з зовнішньою війною».
Генерал Девід Петреус вважає, що США можуть вести діалог із нинішнім керівництвом Ірану як «переможці з переможеними».
«У них (іранців, – ред.) практично не залишилося суттєвих засобів протиповітряної чи протиракетної оборони. Це має бути здебільшого одностороння розмова: ви більше не збагачуєте уран, ви не відновлюєте й не нарощуєте свої ракетні сили і ви припиняєте підтримку смертоносних проксі-угруповань у регіоні, які вбили тисячі американців, ізраїльтян і арабів у країнах Перської затоки. Саме так мають проходити ці так звані переговори», – вважає Петреус.
«Бій пожеж» у повітрі
На військовому фронті відставний генерал-майор Корпусу морської піхоти США Скотт Бенедикт охарактеризував конфлікт не як маневрену війну, а як високоінтенсивний обмін ударами на великій відстані.
Сполучені Штати розгорнули значні військово-морські сили в регіоні, включно з двома авіаносцями – рідкісною концентрацією потужностей. Хоча загальна чисельність військ може не бути безпрецедентною, з історичної точки зору, за словами Бенедикта, морське нарощування є одним із найбільших за останні роки.
Бенедикт оцінив, що перші удари успішно послабили іранську систему командування та управління, а також протиповітряну оборону, знизивши те, що він назвав «порогом входу» для подальших операцій. Удари по високопоставлених керівниках удень, на його думку, ймовірно, порушили цикл ухвалення рішень в Ірані.
Водночас Іран зберігає значний потенціал для відповіді за допомогою балістичних ракет, крилатих ракет і безпілотників. Оборонні операції в усьому регіоні Перської затоки залишаються складними й тривають.
Іран не має потужних повітряних сил, але має значну здатність завдати удару у відповідьСкотт Бенедикт
«Іран не має потужних повітряних сил, – сказав Бенедикт, – але має значну здатність завдати удару у відповідь».
Поки що регіональні проксі-сили, як-от «Хезболла» та хусити, не вступили у конфлікт у значному масштабі – розвиток подій, який, за словами Бенедикта, міг би стати «переломним моментом», якщо це станеться.
Щодо тривалості кампанії, Бенедикт застеріг, що відповідь зрештою залежить від політичного керівництва. Водночас у військовому плані, за його словами, американські планувальники, ймовірно, мають у регіоні достатньо боєприпасів для виконання найближчих завдань.
«У міру знищення цілей високого рівня, – пояснив він, – можна переходити до більш доступних боєприпасів. Але ширша глобальна ситуація з озброєннями – це питання, яким політикам доведеться керувати дуже обережно».
Регіональні й глобальні наслідки
Ілан Берман наголосив, що криза, яка розгортається, виходить за межі двостороннього протистояння між США та Іраном. Нещодавні спроби Ірану розширити конфлікт – зокрема дії, спрямовані проти Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та країн Перської затоки, – можуть мати зворотний ефект, вважає він, посилюючи сприйняття Тегерана як непередбачуваного й небезпечного сусіда.
На його думку, власні дії Ірану можуть сприяти консолідації ширшої антиіранської коаліції в регіоні, ускладнюючи будь-які спроби решти керівництва стабілізувати ситуацію.
Зрештою, аналітики погоджуються, що наступний етап залежить менше від військових можливостей, ніж від політичних рішень – у Тегерані, у Вашингтоні та, потенційно, на вулицях Ірану.
«Вони не визначають наперед, яким буде результат, – сказав Берман про підхід США. – Вони намагаються докорінно перезавантажити правила гри».
Чи призведе це перезавантаження до реформ, закручування гайок чи ширшої війни, може залежати від того, як у найближчі дні відреагують лідери Ірану – і його народ.
Генерал Петреус вважає, що перезавантаження в Ірані можливе, якщо його підтримають елементи «усередині самого режиму, які мають монополію на військову силу й керівництво, здатне відколоти частину представників режиму та згуртувати народ».
«Базовий сценарій полягає в тому, що режим буде дуже побитий, знекровлений і ослаблений, але достатньо згуртований, щоб вижити – вижити з величезними втратами, руйнуваннями та шкодою», – зауважив Петреус.
Завдання США, на думку колишнього директора ЦРУ, нині полягає в зменшенні здатності Ірану до відновлення своїх найнебезпечніших спроможностей: не лише ракет і безпілотників, а і виробничих потужностей, і військово-морських суден, здатних дестабілізувати ситуацію в Перській затоці.
«У довгостроковій перспективі метою має бути Іран, який більше не становить навіть віддалено такої загрози, не може збагачувати уран, не має ракет і не підтримує проксі-угруповання. Якщо він не погодиться, Ізраїлю та/або США, можливо, доведеться знову продемонструвати військові можливості», – підсумував генерал Петреус.
Верховний лідер Ірану помер. Хто стане його наступником?
Смерть верховного лідера Ірану – аятоли Алі Хаменеї, сколихнула Близький Схід. Тепер головне питання – хто його замінить.
Після Ісламської революції 1979 року верховний лідер Ірану відіграє унікальну роль в управлінні країною, одночасно виконуючи функції глави держави. Вакуум на найвищому рівні загрожує дестабілізацією всього режиму.
Керівництво Ірану зараз поспіхом намагається забезпечити безперебійну роботу владних структур, які керують країною. Цей процес включає швидкий пошук наступника Хаменеї.
Ця людина – третій верховний лідер країни – очолить державу в момент, коли американські посадовці відкрито закликають до повалення теократичного уряду, який править країною з 1979 року.
Як це працює?
Офіційно органом, відповідальним за обрання та формальний нагляд за посадою верховного лідера, є Рада експертів – 88 її членів-чоловіків обираються на виборах, і переважну більшість становлять богослови консервативного спрямування.
Чіткого аналога у світі немає, хоча певною мірою подібною структурою можна вважати Колегію кардиналів Римсько-католицької церкви: обидва органи є елітними духовними інституціями, які беруть участь у виборі верховного лідера. (Втім, існують суттєві відмінності щодо правової основи, способу формування членства, взаємин із державою та релігійного контексту.)
Склад і діяльність Ради експертів опинилися під пильною увагою у 2014 році, коли Алі Хаменеї переніс операцію на простаті.
Після процедури Хаменеї переслідували чутки про проблеми зі здоров’ям, а колишній президент Алі Акбар Гашемі Рафсанджані публічно порушив питання про те, хто може стати його наступником.
Рафсанджані, якого вважали суперником Хаменеї, згодом був відсторонений від впливу духовними консерваторами, невдоволеними його підтримкою так званих демонстрацій «Зеленої революції», що спалахнули у 2009 році.
Рафсанджані позбавили посади голови Ради експертів, а в січні 2017 року він помер.
Ця боротьба дала змогу побачити закулісні процеси та політичне маневрування, що характеризують іранські органи влади, діяльність яких зазвичай залишається непрозорою.
За повідомленнями, в межах Ради експертів уже багато років діє комітет із трьох осіб, який веде список можливих наступників і, як кажуть, цей список навіть не показували іншим членам ради.
Покійного президента Ебрагіма Раїсі вважали протеже Алі Хаменеї – широко панувала думка, що Хаменеї готує Раїсі собі на зміну. Однак у травні 2024 року Раїсі несподівано загинув унаслідок падіння гелікоптера, на борту якого перебував.
Це суттєво ускладнило питання наступництва після Хаменеї.
То Рада експертів обирає наступника Хаменеї?
Офіційно – так.
Насправді все складніше.
Частково це пов’язано з тиском, якого зазнає іранська влада через атаки Ізраїлю та США.
Відповідно до конституції Ірану, коли посада верховного лідера стає вакантною, керівництво країною тимчасово перебирає на себе перехідна рада – своєрідна «воєнна рада» – до призначення нового верховного лідера.
Президент Масуд Пезешкіан, який не є духовною особою, входить до складу цієї тимчасової ради, так само як і голова судової влади Голямгосейн Мохсені-Еджеї.
1 березня інший орган ухвалення рішень – Рада доцільності (яку також називають Радою з визначення доцільності)– оголосив, що Аліреза Арафі стане третім членом тимчасової керівної ради.
Арафі – духовна особа, яку вважали близькою до Хаменеї; він обіймає посаду одного з двох заступників голови Ради експертів.
У 2016 році Хаменеї призначив Арафі керівником усіх духовних семінарій країни –крок, який свідчив про відповідність релігійним критеріям для обіймання посади верховного лідера.
Арафі також входить до іншого органу ухвалення рішень – Ради вартових (12 членів), яка визначає, чи відповідають закони конституції Ісламської Республіки, а також допускає або не допускає кандидатів до участі у виборах.
То Арафі стане наступником Хаменеї?
Не обов’язково.
У 2018 році Хаменеї призначив свого консервативного союзника Садека Ларіджані до Ради доцільності.
Водночас Ларіджані – духовна особа і один із трьох братів із різним публічним іміджем – отримав місце і в Раді вартових.
У сукупності ці кроки розглядали як спробу Хаменеї відтіснити поміркованих політиків, посилити позиції консерваторів і схилити терези на користь Ларіджані.
Є й інший фактор – Моджтаба Хаменеї, один із шести дітей покійного лідера. Під час антиурядових протестів 2009 року ширилися чутки, що молодший Хаменеї є серйозним претендентом на наступництво батька.
Вважалося, що син Хаменеї має значний вплив за лаштунками та тісні зв’язки з впливовим Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), який відіграє провідну роль у військових, політичних та економічних справах.
Однак після смерті Раїсі, коли питання наступництва Хаменеї опинилося в центрі публічної уваги, впливовий член Ради експертів заявив, що Хаменеї виступав проти спадкової передачі влади. Це, схоже, виключило варіант із молодшим Хаменеї.
Ще один непередбачуваний чинник – КВІР, який прагнутиме захистити свої масштабні інтереси. Корпус був відданим союзником Хаменеї.
Водночас, окрім смерті самого Хаменеї, ізраїльські та американські авіаудари, ймовірно, призвели до загибелі багатьох, можливо, десятків, високопоставлених військових, зокрема керівників КВІР.
Ким був Алі Хаменеї, лідер Ірану
Кіан Шаріфі, Гольназ Есфандіарі
Верховний лідер аятола Алі Хаменеї, духовний керівник Ірану та найвища посадова особа країни, який очолював її майже чотири десятиліття, загинув під час ударів США та Ізраїлю 28 лютого у віці 86 років.
Прихильники прославляють його як мудрого лідера, а критики засуджують як диктатора. Хаменеї залишиться в пам’яті як визначна постать Ісламської революції, який завдяки репутації побожності та відданості справі піднявся до посади верховного лідера.
Застосування Хаменеї сили проти власного народу, ув’язнення опозиційних діячів навіть усередині самої системи, а також запеклий опір зовнішньому впливу – особливо з боку США та Ізраїлю – сформували його спадщину як жорсткого й безкомпромісного авторитарного правителя, який привів країну до міжнародної ізоляції.
«Історія покаже, що правління Хаменеї стало глибокою травмою для іранського народу, який спостерігав, як його країна ізолюється й слабшає настільки, що більшість почала вважати еміграцію єдиною надією», – вважає Алекс Ватанка, директор Іранської програми в Інституті Близького Сходу у Вашингтоні.
Останні роки правління Хаменеї були затьмарені частими загальнонаціональними антиурядовими протестами та кривавими репресіями, під час яких загинули тисячі демонстрантів.
Протести тривали через високу вартість життя у 2017 році, ціни на бензин у 2019-му, нестачу води у 2021-му та смерть під вартою Махси Аміні – молодої жінки, яка нібито порушила закон про хіджаб – у 2022 році та відображали зростання настроїв проти режиму в Ірані.
Найкривавіші протести проти Ісламської Республіки відбулися наприкінці грудня 2025 року та тривали до початку січня 2026-го. Заворушення були жорстоко придушені: правозахисні організації підтвердили понад 7 тисяч загиблих, але застерегли, що реальна кількість жертв, ймовірно, є значно більшою. За деякими оцінками, у чотири рази перевищує підтверджену цифру.
Хаменеї ніколи не брав на себе відповідальності за зростання невдоволення його правлінням і натомість звинувачував у протестах іноземні сили, які, за його словами, прагнули послабити Ісламську Республіку.
Протягом життя Хаменеї демонстрував унікальну здатність грати на два боки.
Ті, хто знав його в молоді роки, пам’ятають високого худорлявого священнослужителя, який любив поезію й літературу, курив люльку та охоче спілкувався з молоддю. Цей образ різко контрастує з войовничим бородатим антиамериканським лідером, який згодом привернув увагу світу.
Під керівництвом колись відкритого лідера процвітали репресії, коло впливових осіб у Тегерані звужувалося, а Ісламська Республіка дедалі більше ізолювалася.
Десятиліттями він мав вирішальне слово практично в усіх питаннях – від того, чи можуть жінки їздити на велосипеді в публічних місцях, до курсу відносин зі США, які він називав «Великим Сатаною».
Він вільно користувався своєю владою над ключовими інституціями – судовою системою, державним мовленням і військовими. За потреби він спирався на силовий апарат, що включав потужний Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) та іранські спецслужби, які вселяли страх.
«Надавши повноваження КВІР, він мілітаризував політику країни, а включивши до системи влади духовенство, підірвав його легітимність», – говорить Алі Ваез, директор Іранського проєкту в Міжнародній кризовій групі.
Народжений у Мешхеді 1939 року, Хаменеї був другим сином у родині священнослужителя. Він рано розпочав релігійну освіту, у підлітковому віці надихався революціонером Саїдом Наввабом Сафаві та навчався у священному місті Кум у майбутнього засновника Ісламської Республіки – аятоли Рухолли Хомейні.
Від активіста до лідера
Хаменеї здобув репутацію скромного й побожного богослова та в 1962 році приєднався до революційного руху Хомейні, який виступав проти шаха та проамериканської політики Тегерана. Його активність привернула увагу влади, що призвело до численних арештів і ув’язнень.
У 1964 році 25-річний Хаменеї вирішив залишити Кум, щоб доглядати за батьком – «добра справа», яка, за його словами, була благословенна Богом і стала запорукою його подальшого успіху.
У Мешхеді він читав лекції з Корану та ісламської ідеології, що призвело до ув’язнень, катувань і зрештою внутрішнього заслання. Після революції 1979 року його призначили до Ісламської революційної ради за рекомендацією колишнього наставника – Хомейні.
Згодом він обіймав низку впливових посад у клерикальному режимі, зокрема двічі був президентом, і пережив замах у 1981 році, після якого його права рука залишилася паралізованою.
Коли Хомейні помер у 1989 році, не залишивши очевидного наступника, Хаменеї було обрано другим верховним лідером Ірану Асамблеєю експертів – духовним органом із 88 членів.
Цей вибір здивував багатьох, очевидно, навіть самого Хаменеї.
«Ми маємо ридати кривавими сльозами за ісламське суспільство, яке було змушене навіть запропонувати мене [на посаду верховного лідера]», – сказав він перед призначенням.
«На відміну від свого попередника, який не належав до жодної конкретної політичної фракції, аятола Хаменеї фактично очолював консервативний табір. Тому він утратив можливість стояти над сутичкою та ефективно керувати внутрішньофракційною боротьбою», – зазначив Ваез.
Протягом свого правління він демонстрував відкриту непокору Сполученим Штатам, які, за його словами, прагнули повалити Ісламську Республіку та відновити залежні відносини з Тегераном.
За його керівництва Іран розширив свій вплив у регіоні через так звану «вісь спротиву», мережу союзників: угруповання бойовиків, підтримуваних Тегераном, які відіграють важливу роль у стратегії протистояння Заходу, арабським опонентам і головному супернику – Ізраїлю.
Однак ця мережа почала руйнуватися після падіння уряду Башара Асада в Сирії у 2024 році та ізраїльської кампанії з нейтралізації «Хезболли» в Лівані, ослаблення можливостей хуситів у Ємені та серйозного послаблення «Хамасу» (угруповання визнане терористичним США і ЄС- ред.) у секторі Гази.
Хаменеї зник із публічного простору під час 12-денної війни Ізраїлю з Іраном у червні 2025 року, що породило запитання щодо його лідерства в політичних колах країни.
Він конфліктував із багатьма президентами Ірану, які згодом опинялися на узбіччі політичної системи.
Головним винятком був Ебрагім Раїсі – жорсткий клерик, якого багато хто вважав потенційним наступником Хаменеї. Раїсі загинув у травні 2024 року в авіакатастрофі гелікоптера, що ускладнило плани наступництва.
Тепер 88-членна Асамблея експертів, у якій домінують консервативні священнослужителі, має призначити наступника Хаменеї.
«Його пам’ятатимуть як людину, яка мала багато можливостей прислухатися до свого народу й змінити курс. Але як верховний лідер він був настільки зациклений на власних жорстких переконаннях, настільки рішуче налаштований перемогти внутрішніх і зовнішніх суперників і глибоко невпевнений, що так і не наважився на серйозне переосмислення», – сказав Ватанка.
У Хаменеї залишилися четверо синів, одна донька та дружина. Повідомляється, що ще одна донька загинула під час тих самих ударів США та Ізраїлю, які призвели до його смерті.
Безпрецедентні удари Пакистану по Афганістану. Можлива повномасштабна війна?
Фруд Бежан і Дауд Хаттак
Пакистан здійснив свої найбільші в історії атаки на Афганістан, зокрема завдав ударів по двох найбільших містах країни, що посилило побоювання повномасштабної війни між двома сусідніми державами.
Удари Пакистану всередині Афганістану виглядають найсерйознішою ескалацією з часу повернення «Талібану» до влади у 2021 роціХалід Султан
27 лютого пакистанські літаки бомбардували військові цілі в афганській столиці Кабулі, південному місті Кандагар, домівці духовного лідера «Талібану» мулли Хайбатулли Ахундзада, а також у східних провінціях Нангархар, Пактія, Пактіка та Лагман, повідомила пакистанська армія.
У відповідь уряд «Талібану» в Афганістані заявив, що здійснив удари дронами та ракетами по військових об’єктах і силах безпеки на північному заході Пакистану.
«Удари Пакистану всередині Афганістану виглядають найсерйознішою ескалацією з часу повернення «Талібану» до влади у 2021 році, – заявив Халід Султан, аналітик із Ісламабада. – На відміну від попередніх випадків, коли мали місце більш обмежені антитерористичні авіаудари по сховищах бойовиків, цього разу масштаб значно ширший: удари по великих містах і значно жорсткіша риторика на рівні «держава проти держави».
Кількість жертв унаслідок пакистанських авіаударів і ударів у відповідь з боку «Талібану» залишається невідомою: обидві сторони заявляють про десятки знищених бойовиків. Обидві сторони також повідомили про жертви серед цивільного населення.
Ісламабад розпочав авіаудари після того, як афганський «Талібан» атакував пакистанські прикордонні позиції. Напади афганських сил стали відповіддю на пакистанські авіаудари вздовж кордону раніше цього тижня.
«Конвенційний конфлікт»
Атаки 27 лютого стали найсерйознішим загостренням із жовтня 2025 року, коли між бійцями «Талібану» та пакистанськими силами безпеки спалахнули запеклі бої, унаслідок яких загинули десятки людей, а ключові прикордонні переходи були закриті.
Ті прикордонні зіткнення сталися лише через кілька днів після того, як Пакистан здійснив безпрецедентні удари безпілотниками в центрі Кабула, а також авіаудари на сході країни.
Минулорічні удари Пакистану були спрямовані проти керівництва та укриттів екстремістського угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан» (TTP), також відомого як пакистанський «Талібан», на території Афганістану. Ісламабад звинувачує афганський «Талібан» у наданні притулку TTP, що той заперечує.
Це ситуація, схожа на війнуАмір Рана
Особливістю останніх ударів є те, що Пакистан завдав ударів по військовій інфраструктурі уряду «Талібану», вразивши об’єкти безпеки та склади озброєнь в Афганістані, зазначив Амір Рана, голова Інституту досліджень миру Пакистану (PIPS), аналітичного центру в Ісламабаді.
«Це перший конвенційний конфлікт між двома сторонами, – сказав Рана. – Попередні авіаудари мали на меті застерегти «Талібан». Тепер це ситуація, схожа на війну».
Підкреслюючи зміну риторики, міністр оборони Пакистану Хаваджа М. Асіф у різкому дописі в X оголосив «відкриту війну» афганському «Талібану».
Союзники, що стали ворогами
Відносини Пакистану з афганським «Талібаном», який десятиліттями був його близьким союзником, останніми роками різко погіршилися.
Ісламабад підтримував «Талібан» із моменту його появи в 1990-х роках, зокрема, за твердженнями, і під час 20-річного повстання угруповання проти підтримуваного США афганського уряду.
За словами експертів, стратегія полягала у встановленні в Кабулі лояльного уряду, який забезпечував би інтереси Пакистану. Проте ця стратегія, схоже, дала зворотний ефект.
Після захоплення влади «Талібаном» у 2021 році TTP веде дедалі смертоносніше повстання проти Ісламабада.
За останні роки це екстремістське угруповання вбило сотні пакистанських силовиків. У листопаді TTP взяло на себе відповідальність за вибух біля суду в Ісламабаді, внаслідок якого загинули близько десятка людей.
Афганський аналітик із питань оборони Мохаммад Наїм Гаюр каже, що Ісламабад вимагав від афганського «Талібану» вигнати TTP з Афганістану та припинити логістичну й військову підтримку угруповання.
Проте, на думку експертів, це малоймовірно з огляду на тісні ідеологічні, організаційні та племінні зв’язки між TTP і афганським «Талібаном». Крім того, «всередині афганського «Талібану» існують фракції, які виступають проти Пакистану», зазначив Гаюр.
Графіті ненависті проти українців у Сербії зафарбували, але занепокоєння залишилося
Йована Крстіч
«Усе це мене засмутило й стривожило». Цими словами українка Тетяна, яка живе в Новому Саді в Сербії, коментує знаки ненависті в цьому місті в четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На стіні будівлі в центрі міста з’явився графіті з ненависницьким змістом, адресоване послу України в Сербії Олександру Литвиненку, а перед тим чорною фарбою облили пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку.
Про це в матеріалі Балканської служби Радіо Свобода.
Тим часом графіті зафарбували. Міський голова Нового Сада Жарко Мічин повідомив Радіо Свобода, що це зробили за його розпорядженням, а також що він доручив очистити пам’ятник Шевченкові, на який вилили чорну фарбу.
Відреагувало й Посольство України в Белграді. У відповіді Радіо Свобода інциденти назвали «ганебною атакою» та вимагали негайного притягнення винних до відповідальності.
«Спочатку я думала втекти із Сербії»
Тетяна переїхала з Херсона за три роки до початку великої війни. До Нового Сада вона приїхала через чоловіка, який там живе.
На початку російського вторгнення 2022 року вона, каже, замислювалася чи не «втекти» із Сербії:
«Мені було дуже важко в той період, ніби я перебуваю у ворога»
Праві групи, графіті і написи, які прославляють російського президента Володимира Путіна та Росію. Символи російського вторгнення в Україну. Проросійська риторика, яку поширює влада та лояльні до неї медіа. Все це є частиною повсякденного життя у Сербії.
«Люди в Сербії «м’якші» до росіян. Я б не сказала, що вони ненавидять Україну, просто історично більше схиляються до Росії», – каже Тетяна.
Вона розповідає, що від початку великої війни пережила «кілька неприємних ситуацій»:
«Я не зазнавала якоїсь агресії, але, наприклад, нещодавно була в лікаря, який сказав мені: «А чого ви, українці, обурюєтесь, ви ж Росія». У той момент я почувалася жахливо, особливо коли бачу, що переживають мої батьки й друзі, знаю, як виглядає моє місто і моя країна»
«Мені важко, коли бачу своїх друзів і їхніх дітей, які там. Це діти, які вже не пам’ятають років без війни. Вони за звуками вже розрізняють, чи летить ракета, чи дрон», – додає Тетяна.
Її батьки невдовзі після початку війни змушені були переїхати з Херсона, де й вона виросла, до Києва.
«У Херсоні майже кожна будівля зруйнована, я більше не впізнаю своє місто», – розповідає вона.
«Я була два роки тому провідати батьків. Сирени, ракети. Для мене це був стрес і жах, тоді як мої батьки за ці роки вже звикли до всього цього», — каже Тетяна.
Вона не планує повертатися додому.
В ООН верифікуали загибель майже 15 тисяч цивільних українців внаслідок російського вторгненнявід початку вторгнення, понад 40 тисяч були поранені. Сьогодні понад 10,8 мільйона людей, приблизно чверть населення України, потребують гуманітарної допомоги. Мільйони українців виїхали з країни через війну.
«Смерть Україні» та «Слава Росії»
У Сербії, влада якої розглядає Росію як «традиційного друга» та підтримує тісні зв’язки з Москвою навіть після вторгнення в Україну, Тетяна зустріла четверту річницю повномасштабної війни.
24 лютого було осквернено пам’ятник Тарасу Шевченку в Новому Саді, а наступного дня з’явився графіті з ненависницьким змістом, адресований послу України у Сербії Олександру Литвиненку.
Водночас у Белграді група ультраправих із прапорами з літерою «Z» – символом російського вторгнення в Україну – скандувала російським антивоєнним активістам: «Смерть Україні» та «Слава Росії».
У Новому Саді в річницю вторгнення Росії в Україну кілька десятків мешканців вийшли на вулиці, щоб підтримати українських сусідів і засудити мову ненависті.
«Мені сумно, що це сталося, але я вірю, що за цим стоїть невелика кількість людей. Є група, яка це підтримує, але я не відчуваю, що більшість людей тут так налаштовані», – сказала Тетяна.
У Сербії проживають 1 083 українці з тимчасовим дозволом на проживання та 1 224 особи зі статусом тимчасового захисту, отриманого через війну, за даними Посольства України станом на кінець 2025 року.
Що кажуть у Посольстві України?
У Посольстві України повідомили Радіо Свобода, що їх поінформували: «сербські органи проводять розслідування в межах відкритого кримінального провадження».
Там засудили нанесення графіті проти українського посла та пошкодження пам’ятника.
«Вважаємо, що ця ганебна атака спрямована на підрив українсько-сербських відносин. Водночас це може свідчити про наявний конструктивний імпульс до розвитку відносин між двома країнами, що комусь може не подобатися», – зазначили в посольстві.
«Ми вважаємо, що наразі загрози безпеці громадян України в Сербії немає і цей інцидент не повинен на це впливати», – наголосили там.
Пам’ятник Тарасу Шевченку встановили 2021 року як подарунок міста Львова. Його автор – український скульптор Володимир Цісарик. Біля пам’ятника раніше проходили акції солідарності з українцями, але його неодноразово також пошкоджували.
«Одиничний випадок»
Міський голова Нового Сада Жарко Мічин заявив, що «не має жодних сумнівів, що ганебне графіті – це одиничний вчинок безвідповідальної особи або групи осіб».
«Ми не дозволимо кинути тінь на космополітичний дух нашого міста. Можливо, це ті самі правопорушники, які фарбою осквернили бюст Тараса Шевченка», – сказав мер.
Він також вимагав від компетентних органів якнайшвидше знайти й покарати винних.
Поліція не відповіла на запитання Радіо Свобода, чи встановлено осіб, відповідальних за пошкодження пам’ятника та написання образливого графіті.
Політолог і журналіст Борис Варга заявив, що такі ексцеси його не дивують. Він нагадав, що раніше пам’ятник уже оскверняли літерою «Z» – одним із символів російського вторгнення.
«Найімовірніше, в обох випадках йдеться про путінофілів, яким заважає присутність українських символів у Сербії», – вважає Варга.
Офіційно не повідомляли, чи хтось поніс відповідальність за попередні випадки вандалізму.
«Сербія перебуває в глибокій політичній кризі, і влада заради праворадикальних і русофільських голосів заплющуватиме очі навіть на серйозніші інциденти або лише формально їх засуджуватиме», – переконаний Варга.
Дослідження глобальної підтримки світових лідерів показують, що президент Росії Володимир Путін має найбільшу підтримку саме в Сербії – країні, де з початку війни оселилися тисячі росіян.
За даними Gallup International, оприлюдненими в лютому, Путіна в Сербії підтримують 37 відсотків громадян.
Які відносини між Сербією та Україною?
Офіційна позиція влади Сербії – підтримка територіальної цілісності України. В ООН Сербія голосувала за резолюцію, яка засуджує російську агресію проти України.
Президент Сербії Александр Вучич уперше від початку повномасштабного вторгнення 2022 року відвідав Україну влітку 2025 року, взявши участь у регіональному саміті в Одесі.
Із 11 учасників Четвертого саміту «Україна – Південно-Східна Європа» Вучич був єдиним, хто не підписав декларацію, яка закликала до посилення санкцій проти Росії.
Тоді він заявив, що Сербія могла б долучитися до проєктів відбудови України.
У травні 2025 року російські служби звинуватили Белград у тому, що він «намагається стріляти їм у спину», постачаючи боєприпаси Україні через посередників.
Сербські посадовці неодноразово відкидали звинувачення в прямому постачанні боєприпасів Києву, наголошуючи, що не можуть впливати на те, куди зрештою потрапляє озброєння, яке держава законно продає на міжнародному ринку.
Втім, від початку вторгнення Белград не розірвав зв’язків із Москвою та не зачинив двері для російських посадовців.
Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?
Попри геополітичні розбіжності між Європою та Китаєм через його зв’язки з Росією, європейські лідери прагнуть поглиблення співпраці з другою економікою світу, якою – за номінальним ВВП – є Китай. Хоч формальний нейтралітет Пекіна у війні Росії проти України залишається таким собі слоном у кімнаті під час спроб лідерів держав Європи порозумітися з президентом КНР.
25 лютого 2026 року Фрідріх Мерц уперше відправився до Китаю з державним візитом, який давно готували. Не вперше, однак, Сі Цзіньпін приймає лідера впливової держави «Групи семи», що просить його вплинути на російського керманича Володимира Путіна задля наближення миру в Україні. Лише останніми місяцями в Пекіні про це говорили президент Франції Емманюель Макрон, прем’єри Канади Марк Карні й Британії Кір Стармер.
Очільника уряду найбільшої економіки Європи, як і його колег із «Групи семи», насамперед непокоїть зростаючий торговельний дисбаланс між Німеччиною й КНР. Федеральна статистика свідчить, що Німеччина імпортує з Китаю товарів на вдвічі більшу суму, ніж експортує до нього. Тепер КНР, а не США – найбільший торговельний партнер Німеччини. Мерц, якого до Китаю супроводжувала велика бізнес-делегація, назвав у Пекіні цю динаміку «нездоровою».
Тенденція зростаючого торговельного дефіциту з Китаєм відображається загалом по Європі. Аналітичний центр Bruegel частково пов’язував це зі зростанням виробничих витрат у Європі, спричинених пандемією і російським вторгненням до України.
Загроза штучного інтелекту?
25 лютого Сі Цзіньпін, зустрічаючись із поважним німецьким гостем, заявив про масштабні трансформації в світі, небачені за століття, й закликав Німеччину до співпраці.
«Чим більш турбулентним і взаємопов’язаним стає світ, тим більше Китаю та Німеччині потрібно зміцнювати стратегічну комунікацію та посилювати стратегічну взаємну довіру», – заявив глава КНР.
Мерц у відповідь нагадав про міцні торговельні зв’язки Китаю й Німеччини «протягом останніх десятиліть» і наголосив на готовності «продовжувати цей позитивний імпульс».
Економічними підсумками дводенного візиту Мерца, що завершується сьогодні, 26 лютого, стали, зокрема, обіцянки від Китаю імпортувати більше високотехнологічних товарів із Німеччини. Найближчим часом Пекін замовить ще 120 літаків у європейського концерну Airbus, і цей результат канцлер вважає одним із досягнень своєї поїздки.
Прем’єр Лі Цян сказав німецькому візаві про зацікавленість у співпраці в автомобільній галузі, хімічній промисловості, біомедицині, штучному інтелекті.
Увагу привернув візит Мерца до робототехнічного заводу Unitree Robotics в Ханчжоу 26 лютого. Канцлерові там показали шоу, в якому людиноподібні роботи, оснащені штучним інтелектом, демонстрували бойові прийоми кунг-фу. Відео, де знятий цей елемент технологічної презентації Пекіна для міжнародних партнерів, стало вірусним у соцмережах. Користувачі, що його поширюють, задаються питаннями, чи такий вигляд матиме армія майбутнього й чи не переможе, відповідно, нею всіх Китай.
«Такі роботи можна створювати і в інших країнах. Просто американці й європейці по-іншому демонструють свої технологічні досягнення. Проте важливо пам’ятати: Китай – наш системний суперник.
У будь-яких взаємодіях із Китаєм – у технологіях, інвестиціях, торгівлі – слід пам’ятати, що китайська влада вважає наші вільні суспільства загрозою для правління Компартії… Про це треба пам’ятати, навіть коли дивимося на танцюючих роботів», – зауважив Радіо Свобода співзасновник Brussels Freedom Hub Роланд Фроденштайн.
Незручна тема війни?
У Китаї вважають, що війна Росії проти України не має ставати на заваді відносинам КНР і Європи, про що, очікуючи на приїзд канцлера, сказала представниця китайського МЗС Мао Нін.
Сигнали з Пекіна Москва сприймає вкрай серйозно – це стосується як слів, так і вчинківФрідріх Мерц
Натомість Мерц, вирушаючи до Пекіна, зауважив, що зовнішню, економічну, внутрішню й оборонну політику більше не можна розділяти.
Тож, як і планував, під час непублічної частини переговорів із Сі 25 лютого канцлер порушив тему війни Росії проти України й закликав очільника КНР сприяти її завершенню. «Ми знаємо, що сигнали з Пекіна Москва сприймає вкрай серйозно – це стосується як слів, так і вчинків», – заявив потім журналістам Фрідріх Мерц.
Очільник німецького уряду раніше підкреслював, що війну в Україні під силу завершити трьом людям: Володимиру Путіну, Дональду Трампу і Сі Цзіньпіну. Мерц вважає, що Пекін не може лишатися на узбіччі зусиль з урегулювання глобальних криз.
Риторика лідера КНР, як випливає з офіційних повідомлень, не змінилася: канцлеру Сі відповів так само, як й іншим європейським лідерам, що порушували цю незручну тему. Китайський лідер вважає діалог і «рівну участь усіх сторін» в ньому ключовими у пошуці врегулювання в Україні.
Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесіСі Цьзіньпін
«Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки», – цитує Сі китайське МЗС.
Аналітикиня Української асоціації китаєзнавців Віта Голод вважає, що заклики європейських лідерів до Китаю вплинути на Росію «дратують» Пекін, який прагне розмежовувати геополітику з економікою.
«Росія й Україна мають сісти за стіл переговорів і знайти компроміс – така офіційна риторика Китаю. Що ще може зробити Європа? Велике питання. Європа також залежна… І вона не хоче спровокувати велику економічну війну», – каже Радіо Свобода Голод.
Зв’язок між підтримкою Китаєм Росії у війні проти України та торговельними відносинами ще не був чітко сформульований. Його слід включити до переговорівРоланд Фроденштайн
Пекін не займає сторону Росії у війні, прямо допомагаючи їй військами, як КНДР, чи зброєю, як Іран. Однак Пекін забезпечує Росії життєво важливу економічну «подушку» шляхом закупівлі енергоносіїв, постачання критичних мінералів для виробництва дронів, а також стабільний потік товарів подвійного призначення – зокрема мікроелектроніки та промислового обладнання, повідомляли Радіо Свобода високопосадовці ЄС.
Роланд Фроденштайн вважає, що, попри небажання Пекіна пов’язувати геополітику з економікою, Європа має це робити, якщо хоче, щоб Сі справді вплинув на Путіна та його війну в Україні.
«Китай чудово знає, що йому потрібен доступ до нашого (європейського – ред.) ринку. Тож певний ступінь впливу в нас є… Однак зв’язок між підтримкою Китаєм Росії у війні проти України та торговельними відносинами ще не був чітко сформульований. Вважаю, що його слід включити до переговорів… Можливо, це не дасть негайного результату, але це має бути частиною ширшої стратегії щодо Китаю», – наголошує Фроденштайн.
Аналітик визнає, що Європі складно нині застосовувати торговельні важелі впливу з політичних міркувань. Каже, її дещо дезорієнтували тарифи Дональда Трампа, запроваджені влітку. Наступна зупинка канцлера Мерца – у Вашингтоні, й глобальні відносини між державами стануть частиною їхньої дискусії.
Китай же, резюмує експерт, втрутиться у війну Росії, лише коли з’являться реальні ризики провалу Москви в Україні.
«Вони не хочуть зміни режиму в Росії і її повного провалу – це було б погано для всіх авторитарних режимів, зокрема й для Компартії Китаю. Тож якщо Росія опиниться у значно слабшій позиції, тоді Китай, імовірно, почне серйозно говорити з Путіним», – наголошує Фроденштайн.
Трамп і Зеленський. Розмова по телефону перед Женевою. Чи посилиться тиск на Росію?
ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. «Важливою» її назвали як Білому домі, так і у Києві. Дипломатичні зусилля активізуються перед поновленням переговорів у Женеві про шляхи зупинення війни.
Чого очікувати? Чи вдасться вивести переговори «на рівень лідерів»?
Ця розмова слугує передвісником ключової зустрічі 26 лютого у Швейцарії, де секретар РНБО України Рустем Умеров має зустрітися зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та радником Трампа Джаредом Кушнером.
Очікується, за словами як українських, так і американських чиновників, що переговори в Женеві будуть зосереджені на «пакеті процвітання», розробленому для економічного відновлення України після завершення війни, а також закладуть основу для потенційного тристороннього саміту з Росією вже в березні.
У дописі в соціальних мережах після дзвінка Володимир Зеленський зазначив, що посланці Дональда Трампа брали участь в обговоренні, що стосувалося порядку денному майбутніх раундів дипломатичних перемовин.
«Ми очікуємо, що ця зустріч створить можливість перенести переговори на рівень лідерів», – написав Зеленський, додавши, що Трамп «підтримує цю послідовність кроків».
Він охарактеризував прямий саміт лідерів як «єдиний спосіб вирішити всі складні та делікатні питання та нарешті покласти край війні».
Територія та політична воля
Дипломатичні маневри відбуваються на тлі тверезої оцінки Києва щодо фундаментальних розбіжностей між ворогуючими сторонами.
Ми очікуємо, що зустріч у Женеві створить можливість перенести переговори на рівень лідерівВолодимир Зеленський
Виступаючи раніше того ж дня разом із прем'єр-міністром Норвегії Юнасом Гаром Стором, Зеленський назвав «політичну волю» та «територіальну цілісність» основними точками тертя.
«Проблема полягає в політичній волі зупинити цю війну та питання територій», – сказав Зеленський. Визнаючи бажання адміністрації Трампа швидко завершити конфлікт, він висловив скептицизм щодо того, що робочі групи нижчого рівня зможуть вирішити найбільш спірні питання.
«Я не впевнений, що завтра ми матимемо саме такий результат… щодо територій», – сказав він, відображаючи свою позицію, що такі прориви «повинні виходити на рівень лідерів».
Хоча Київ сигналізував про прагматичну готовність розглянути питання про припинення бойових дій уздовж поточних ліній контролю, офіційні особи наголошують, що будь-яке припинення вогню має бути підкріплене «залізними» гарантіями безпеки з боку Вашингтона та європейських союзників.
Однак Москва продовжує вимагати від України відмови від додаткової території на сході Донецької області – вимога, яку Київ категорично відхилив.
Речник Кремля Дмитро Пєсков нещодавно поставив під сумнів корисність саміту Путіна та Зеленського, поставивши під сумнів, чи пропонує нинішня переговорна позиція України життєздатний «шлях уперед».
Мова «тиску»
На тлі застою дипломатії українські чиновники та активісти попереджають, що одними лише розмовами нічого не зрушиш з місця в Кремлі.
У Вашингтоні посол України Ольга Стефанішина 24 лютого заявила журналістам, що дипломатія має бути підкріплена «жорсткою силою».
«Мова, яку розуміють росіяни, – це не діалог чи дипломатичні зусилля, а тиск», – сказала Стефанішина, стверджуючи, що санкції та опір на полі бою – єдині ефективні інструменти впливу на Москву.
Мова, яку розуміють росіяни, – це не діалог чи дипломатичні зусилля, а тискОльга Стефанішина
Ці настрої лунали на вулицях столиці США протягом вихідних. Кілька сотень демонстрантів зібралися біля Меморіалу Лінкольна, перш ніж вирушити маршем до резиденції російського посла.
Мітинг, організований Американськими українськими активістами (USUA), послужив нагадуванням про внутрішній тиск на Білий дім з метою забезпечення «справедливого миру».
«Українська діаспора продовжує надсилати чіткий сигнал адміністрації США: Україні потрібен справедливий і тривалий мир із сильними гарантіями безпеки», – сказала Надія Шапоринська, президентка групи.
В інтерв’ю Радіо Свобода 24 лютого, вона застерегла від повернення до «невдалої моделі» Будапештського меморандуму 1994 року, згідно з яким Україна обміняла свій ядерний арсенал на гарантії безпеки, які зрештою були проігноровані Москвою.
У своєму виступі перед пресою державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа продовжує посилювати тиск на Москву, запроваджуючи нові санкції проти російського нафтового гіганта «Роснефть», водночас продовжуючи продавати зброю Україні.
Україні потрібен справедливий і тривалий мир із сильними гарантіями безпекиНадія Шапоринська
«Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не запроваджуємо санкції проти України», – сказав він журналістам 25 лютого.
Рубіо додав, що лише Вашингтон може вести переговори щодо припинення війни в Україні, яка, на його думку, не має військового рішення.
«Організація Об’єднаних Націй не збирається цього робити. Франція не збирається цього робити. ЄС не збирається цього робити. Росіяни навіть не розмовлятимуть з ними. Тому ми не хочемо відмовлятися від… ми знаємо, що зрештою, ця війна в Україні не має військового вирішення», – сказав він.
«Якщо ми втратимо цю роль, ніхто інший не зможе цього зробити», – додав він.
Республіканці: надати «Томагавки»
Вимога посилення тиску також набирає обертів на Капітолійському пагорбі, де впливові законодавці-республіканці закликають адміністрацію Трампа розширити військову підтримку як засіб отримання важелів впливу за столом переговорів.
24 лютого сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни закликав до надання Україні крилатих ракет «Томагавк». Грем стверджував, що здатність уражати заводи з виробництва безпілотників та ракет глибоко всередині російської території є надзвичайно важливою, стверджуючи, що «на даний момент Путін не налаштований серйозно на припинення війни».
Ці настрої висловив у Сенаті сенатор-республіканець Джеррі Моран від штату Канзас, який назвав вторгнення Росії «стратегічним провалом», що визначається величезними жертвами. Моран приєднався до заклику до використання «Томагавків» та посилення санкцій, наполягаючи на тому, що Москві не можна дозволити претендувати на перемогу «ні на полі бою, ні за столом переговорів».
Член Палати представників Дон Бейкон (республіканець від штату Небраска), виступаючи в Американській раді зовнішньої політики 25 лютого, охарактеризував цю підтримку як питання глобальне.
Він стверджував, що надання далекобійної високоточної зброї та «нищівні» санкції необхідні, щоб продемонструвати, що США не потерплять «насильницького захоплення території».
Прорив поки недосяжний
Незважаючи на численні зустрічі між українськими, російськими та американськими посадовцями цього року, остаточний прорив залишається недосяжним.
Хоча високопосадовці США приватно сигналізували про своє бажання зберегти дипломатичний імпульс, розрив між вимогами Києва щодо безпеки та вимогами Москви щодо територій залишається величезним.
Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним на нейтральній території, але успіх такої зустрічі, ймовірно, залежить від результатів Женевських переговорів та запропонованого тристороннього раунду в березні.
У той час, як війна вступила у свій п'ятий рік, подвійний напрямок – дипломатії та інтенсивних бойових – дій продовжує йти паралельно.
Чи зможе спільний міжнародний тиск та поновлення переговорів нарешті змінити траєкторію конфлікту, залишається визначальним питанням нинішніх дипломатичних зусиль.
