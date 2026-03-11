Доступність посилання

Політика

США хочуть захопити іранський острів Харк?

Супутниковий знімок показує нафтовий термінал на іранському острові Харк
Іранський острів Харк – головний пункт експорту нафти країни – може стати ціллю для Сполучених Штатів, вважають експерти. Такий крок міг би перекрити доходи, які підтримують економіку Тегерана, що перебуває під санкціями.

Однак можливе захоплення цього крихітного острова у Перській затоці, через який проходить близько 90 відсотків усього іранського експорту нафти, означало би значну ескалацію американсько-ізраїльської війни проти Ірану. Крім того, на думку експертів, це навряд чи завдало б Ісламській Республіці фатального економічного удару.

Видання Axios повідомило 7 березня, що адміністрація США обговорювала можливість захоплення Харка, від якого Іран значною мірою залежить для експорту своєї нафти з часу будівництва інфраструктури на острові у 1960-х роках. Глибоководні причали острова можуть приймати супертанкери, які перевозять нафту великими партіями.

Джерело, близьке до адміністрації, повідомило The New York Post, що захоплення острова «є питанням не стільки «чи», скільки «коли», з огляду на його критичне значення для результату війни».

Іран має й інші експортні термінали. Їх ще п’ять
Грегорі Брю

Адміністрація Трампа публічно не коментувала це питання.

«Іран має й інші експортні термінали, – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода Грегорі Брю, старший аналітик консалтингової компанії Eurasia Group. – Їх ще п’ять, включно з новим терміналом у Джаску, на схід від Ормузької протоки, який з’єднаний з основними нафтовими родовищами Ірану трубопроводом довжиною 1 000 кілометрів».

За його словами, нафтовий термінал у Джаску був побудований саме для того, щоб спрямовувати експорт в обхід Ормузької протоки – і в обхід подібних сценаріїв.

Якщо Сполучені Штати спробують встановити контроль над островом – безплідним клаптиком суші – Іран може вирішити знищити нафтові термінали, розташовані на Харку.

Іранці цілком можуть бути зацікавлені у знищенні інфраструктури на Харку, а не дозволити їй потрапити до рук ворога
Грегорі Брю

«Іранці цілком можуть бути зацікавлені у знищенні інфраструктури на Харку, а не дозволити їй потрапити до рук ворога», – сказав Брю.

Такий крок дав би Вашингтону символічну перемогу, а Тегерану – пропагандистський виграш, тоді як нафтові ринки все одно поглинули б шок, кажуть експерти.

Будь-які американські війська, розміщені на Харку, були б уразливими до іранських контратак, зазначив Брю, додавши, що острів не має суттєвого захисту від ракетних або безпілотних ударів.

Іран розгорнув такі ж системи по всій Перській затоці після того, як 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль розпочали повітряні бомбардування Ісламської Республіки.

Можливе захоплення Харка Сполученими Штатами також могло б принести значну пропагандистську перемогу новому верховному лідеру Ірану – аятолі Моджтабі Хаменеї.

Жінка тримає портрет нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї. Тегеран, Іран, 9 березня 2026 року
Це дозволило б режиму змінити мету війни із захисту від американської та ізраїльської агресії на захист територіальної цілісності Ірану
Грегорі Брю

Хаменеї, який 8 березня змінив на посаді верховного лідера свого покійного батька, прийшов до влади на тлі суперечок, і його легітимність ставлять під сумнів навіть у межах іранського духовного істеблішменту.

Іноземна окупація іранської території дала б йому саме ту національну кризу, яка потрібна для зміцнення своїх позицій і мобілізації громадської підтримки.

«Це дозволило б режиму змінити мету війни, – сказав Брю, – із захисту від американської та ізраїльської агресії на захист територіальної цілісності Ірану».

